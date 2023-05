Festival Mita 2023: veja onde assistir aos shows e programação

O evento diurno acontece nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e conta com a apresentação de grandes nomes da música nacional e internacional

A segunda edição do Festival Mita ocorre neste final de semana, 27 e 28, na cidade do Rio de Janeiro, e nos dias 3 e 4 de junho em São Paulo. O evento, que fez bastante sucesso na sua primeira edição, conta com a apresentação de artistas reconhecidos, Lana Del Rey, Florence + The Machine, além de bandas nacionais como Nx Zero, Capital Inicial e Natiruts.

O evento diurno terá os seus shows divididos em dois palcos, com mais de 16 atrações por final de semana. O local escolhido para o show na cidade maravilhosa foi o Jockey Club, que tem fácil acesso para o público, já em São Paulo, o MITA acontece no Novo Anhangabaú.

Nx Zero se reúne após cinco anos para shows em festival; saiba mais

Festival Mita 2023: onde assistir ao vivo

O canal de TV fechado Multishow cobriu a primeira edição do Festival Mita e este ano também vai levar a atração do primeiro final de semana para os seus telespectadores. A cobertura de sábado, 27, começa às 17h40min com a performance do DJ Flume e finaliza com a cantora norte-americana Lana Del Rey.

Já no segundo dia de evento, a transmissão começa com o show de Sabrina Carpenter às 14h00min e segue até a última apresentação do dia, que é Florence + The Machine às 20h20min.

Também é possível ver o Festival Mita 2023 de forma online pelo Globoplay, mas é necessário ter a assinatura da Globoplay + Canais Ao Vivo.

O POVO ainda não tem informações em relação à transmissão ao vivo do segundo final de semana do Festival Mita.

Festival Mita 2023: programação completa

Confira abaixo os horários e a programação completa do Festival Mita.

RIO DE JANEIRO (27 de maio)

Palco Deezer

11h55 – Melly

12h50 – Larinhx convida MC Carol, Slipmami e Ebony

14h35 – Gilsons

16h35 – Jorge Ben Jor

19h05 – Planet Hemp convida Tropkillaz

Palco Corcovado

13h40 – Jehnny Beth

15h30 – BADBADNOTGOOD convida Arthur Verocai

17h40 – Flume

20h20 – Lana Del Rey

RIO DE JANEIRO (28 de maio)

Palco Deezer

12h00 – Jean Tassy & Yago Oproprio

14h00 – Sabrina Carpenter

16h20 – NX Zero

18h50– The Mars Volta

Palco Centro

13h00 – Carol Biazin

15h10 – Scracho convida Baia

17:30 – Haim

20:20 – Florence + The Machine

SÃO PAULO (3 de junho)

Palco Deezer

11h50 – N.I.N.A

12h50 – Avuá convida Rodrigo Alarcon

14h35 – Duda Beat

16h45 – Djonga convida BK

19h05 – Natiruts

Palco Centro

13h40 – Jehnny Beth

15h30 – BADBADNOTGOOD

17h40 – Flume

20h20 – Lana Del Rey



SÃO PAULO (4 de junho)

Palco Deezer

12h00 – Far From Alaska convida Supercombo

14h00 – Sabrina Carpenter

16h20 – NX Zero

18h55 – The Mars Volta

Palco Centro

13h00 – Don L convida Tasha & Tracie

15h10 – Capital Inicial

17h30 – Haim

20h20 – Florence + The Machine