NX Zero se reúne após 5 anos para shows em festival; saiba mais

A banda NX Zero havia pausado as atividades do grupo em 2017

A banda de rock brasileira NX Zero anunciou seu retorno aos palcos após cinco anos com as atividades em grupo paradas. Formada por Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo, a banda deverá se apresentar no Festival Mita, que ocorre nos dias 27 e 28 de maio, no Rio de Janeiro, e em 3 e 4 de junho, em São Paulo.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 23, nas redes sociais do evento. “Quem tava com saudades de um show do NX Zero? Cedo ou tarde eu ia ter que contar isso pra vocês. A banda estará de volta aos palcos depois de 5 anos para shows mais que especiais no Mita”, revelou o perfil do Festival.

Já nas redes do NX Zero, a banda aproveitou para divulgar um vídeo teaser misterioso com eles reunidos em um ensaio. Donos de sucessos como “Pela Última Vez", “Além de mim”, “Cedo ou Tarde” e “Cartas Pra você”, a banda foi formada em 2001 e conquistou o coração do público até meados de 2017, quando anunciaram a pausa por tempo indeterminado.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Elza Soares: produções inéditas homenageiam 70 anos de carreira

RBD confirma shows no Brasil; veja agenda e preços

David Crosby, pioneiro do folk-rock, morre aos 81 anos

NCT 127 no Brasil: grupo de k-pop mostra versatilidade em shows

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags