Ezra Miller, ator de "The Flash" e "Animais Fantásticos", é preso no Havaí

O ator Ezra Miller, conhecido por seus papéis em “The Flash” e “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, foi preso no domingo, 27 de março, após causar um incidente em um bar no Havaí.

De acordo com o portal estadunidense Deadline, a polícia informou que o artista “ficou agitado enquanto os clientes do bar começaram a cantar karaokê”.

“Ele começou a gritar obscenidades e, em certo momento, pegou o microfone de uma mulher de 23 anos cantando karaokê… Depois, atacou um homem de 32 anos jogando dardos”, afirmou os oficiais.

A polícia ainda explicou que o dono do estabelecimento pediu que o ator se acalmasse várias vezes, mas não teve sucesso em seu pedido. Após essa situação, Ezra Miller foi detido por conduta imprópria e liberado por pagar uma fiança de US$500 (aproximadamente R$2.379 na cotação atual).

O ator protagonizará o filme “The Flash”, que terminou as gravações no fim do ano passado e está previsto para estrear nos cinemas em 2023. Ele também estará no elenco do longa-metragem “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, que está com lançamento marcado para o dia 14 de abril nos cinemas.



