The Flash: novo trailer traz retorno de Michael Keaton como Batman

A Warner Bros divulgou neste domingo, 12, o trailer do novo filme de "The Flash". A produtora aproveitou o intervalo do Super Bowl, principal evento de futebol americano dos Estados Unidos, para promover o longa-metragem. As principais novidades são o retorno de Michael Keaton no papel de Batman e a manutenção de Ezra Miller como Flash, mesmo com as polêmicas que envolvem acusações criminais.

Com lançamento marcado para o dia 15 de junho, o longa-metragem foi escrito pela roteirista Christina Hodson, a mesma de "Aves de Rapina" (2020) e "Bumblebee" (2018). Na trama, Flash viaja no tempo para mudar eventos do passado e ao tentar salvar sua família altera o futuro.

O elenco também conta com nomes como Maribel Verdú (Nora Allen) como mãe de Flash e Ron Livingston (Henry Allen), como pai. General Zod é interpretado por Michael Shannon e Sasha Calle interpreta Supergirl.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira vez que Michael Keaton assumiu o papel de Bruce Wayne foi em 1989, no primeiro filme da saga. Depois, interpretou o Cavaleiro das Trevas em "Batman: O Retorno" (1992). Em 2022, ano de lançamento do último filme do Batman, foi a vez de Robert Pattinson dar vida ao homem-morcego.

Sobre o assunto Ezra Miller, protagonista de 'Flash', anuncia estar tratando sua saúde mental

Acusado de vários crimes, Ezra Miller alega ter problemas de saúde mental

Tags