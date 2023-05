Daniel Peixoto reúne amigos e destaca cena LGBTQIA+ em novo disco

O cantor Daniel Peixoto lança nesta sexta-feira, 26, o seu novo disco solo “Tropiqueer”. Esse é o terceiro da carreira solo do artista cearense e traz como inspiração as aventuras de navegantes no oceano. As músicas já estão disponíveis no Spotify e Youtube.

As faixas trazem referência às entidades “Marujos” da Umbanda. A religião de matriz africana, praticada por Daniel, é um dos pontos centrais das novas composições, começando e terminando com orações aos orixás. As canções falam de amor em suas mais variadas formas.

“Tropiqueer” tem como base o pop e a música eletrônica, além de mixar sonoridades que partem da música popular do Nordeste, que vai do forró, guitarrada, batucada, lambada e pisadinha, até referências internacionais como house music e trip hop. Daniel Peixoto define a proposta do disco como o “pós-tropicalismo agênero”, destacando artistas LGBTQIAP+.

Parcerias

O álbum “Tropiqueer” traz importantes parcerias, algumas delas apresentadas em singles nas plataformas digitais. Participam do disco o cantor e ator Silvero Pereira (em "Anjo Querubim"), Di Ferreira ("No Escuro") e Getúlio Abelha, na versão de "La Isla Bonita", de Madonna. tem ainda a colaboração da cantora gaúcha Filipe Catto, na interpretação de "Postal de Amor", originalmente gravada por Fagner e Ney Matogrosso, em 1975.

Este é o terceiro álbum de Daniel Peixoto e finaliza a fase de "tropical bass", iniciada com “Mastigando Humanos” de 2011 e “Massa”, de 2017. Tropical Bass é o termo utilizado pela indústria musical internacional para definir músicas eletrônicas que se mesclam com ritmos tropicais e latinos.

Lançamento do disco Tropiqueer



Quando: sexta-feira, 26



sexta-feira, 26 Onde: Youtube e Spotify

