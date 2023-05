Lana Del Rey: onde assistir ao vivo ao show da cantora

A artista desembarcou hoje, 25, no Brasil e irá se apresentar no Festival Mita; confira onde assistir ao vivo ao show de Lana Del Rey, horário e mais

A cantora Lana Del Rey retornará aos palcos após alguns anos afastada e escolheu o Brasil para a sua primeira apresentação no Festival Mita.

A dona do single “Summertime Sadness” é uma das principais atrações do evento e se apresenta neste sábado, 27 de maio, no Rio de Janeiro, e dia 3 de junho em São Paulo.

Lana Del Rey: onde assistir ao vivo ao show

Os dois shows de Lana Del Rey serão às 20h20min (horário de Brasília). Mas quem não tiver a oportunidade de comparecer ao evento pessoalmente, o canal de TV fechado Multishow irá transmitir ao vivo toda a apresentação da cantora no primeiro final de semana.

A cobertura do canal começa no sábado às 17h40min, com a atração de Flume e segue até a atração final, que é da cantora norte-americana.

Também é possível ver Lana Del Rey online, pelo Globoplay, mas é necessário ter assinatura do Globoplay + Canais Ao Vivo.

O POVO ainda não tem informações em relação à transmissão ao vivo do segundo final de semana do Festival Mita.

Lana Del Rey: carinho com os fãs brasileiros

Lana Del Rey desembarcou hoje, 25, no aeroporto Galeão no Rio de Janeiro e chamou atenção do público que estava no local com sua simpatia e animação. A cantora atendeu os fãs, gravou vídeos, deu autógrafos, e ainda cantou um pouco de um dos seus singles.

A artista está hospedada no Copacabana Palace e foi flagrada tomando drinks à beira da piscina com a companhia de algumas pessoas.

Esta é a terceira vez da cantora em solo brasileiro. A primeira vez que Lana veio ao país foi em 2013 e retornou em 2018 para um show marcante no Lollapalooza em São Paulo