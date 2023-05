Após perder voo, cearense tira foto com Lana Del Rey em aeroporto

A fã cearense Facó Fenty perdeu voo, mas conseguiu tirar foto com Lana Del Rey em aeroporto no Rio de Janeiro

Nem mesmo um voo perdido foi capaz de separar a cearense Facó Fenty da realização de seu grande sonho. Depois de um grande susto ao não conseguir viajar inicialmente para o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 25, ela se encontrou e tirou uma foto com a cantora americana Lana Del Rey, uma de suas artistas preferidas.

O momento ocorreu no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, local onde Facó Fenty e a autora de grandes hits, como “Summertime Sadness” e "Young and Beautiful", desembarcou no Brasil na manhã desta quinta-feira, 25.

Lana Del Rey se apresentará no Festival Mita no próximo sábado, 27, e foi recepcionada por vários fãs brasileiros, incluindo Facó. Operadora de telemarketing e artista plástica, a cearense ia, enfim, concretizar seu sonho depois de ter arrecadado dinheiro para a viagem por meio de uma rifa.

"A ficha ainda não caiu. Parece que eu vou acordar a qualquer momento em Fortaleza, na minha cama, com a minha gata Lana. Acho que vou despertar desse sonho a qualquer instante", disse Facó ao O POVO.

Entretanto, por pouco o “sonho” não se transformou em um pesadelo. O voo no qual Facó deveria embarcar sairia de Fortaleza na madrugada de hoje, às 3 horas, com previsão de chegada no Rio de Janeiro às 6 horas. Devido a problemas com o sistema do aplicativo da companhia aérea, que não gerou seu cartão de embarque, ela não conseguiu entrar no avião a tempo.

Seria, então, o fim de uma jornada tão aguardada? Esse foi o questionamento da cearense, que relatou até ter passado mal diante dessa possibilidade. Contudo, um comissário da companhia aérea conseguiu remanejá-la para o voo seguinte, e Facó conseguiu embarcar no avião para o Rio de Janeiro.

A reviravolta ficou ainda maior quando ela soube, em um grupo de fãs que também iriam ao Festival Mita, que Lana Del Rey desembarcaria no aeroporto carioca apenas cerca de dez minutos após sua chegada. Foi a oportunidade, então, de tentar tirar uma foto com a cantora. No Instagram da operadora de telemarketing, é possível ver os registros feitos nesta manhã.

No caso de Facó, foram necessárias duas fotos, pois a primeira não ficou em boa qualidade. Foi preciso tentar novamente: “Eu nem sei falar muito bem inglês, decorei apenas a frase ‘only one’ (‘apenas uma’, português). Ela já estava querendo ir embora, mas fiz uma cara de choro, ela voltou e bateu a foto, que é a mais bonita que eu postei".

Facó ainda revelou: "Eu beijei o rosto dela e o suor ficou no meu lábio, eu acabei lambendo (o suor), uma coisa de fã. Ela estava super cheirosa, mesmo com o calor. Foi uma das coisas que o pessoal mais me perguntou, se ela era cheirosa. Ela é, sim”.



Cearense Facó Fenty tirou foto com a cantora americana Lana Del Rey Crédito: Reprodução/Instagram

Facó Fenty também aproveitou para tirar fotos com os familiares de Lana Del Rey, como Chuck Grant, irmã da artista. O encontro foi ainda mais especial porque Del Rey cantou junto com os fãs, demonstrando simpatia e retribuindo o acolhimento dos brasileiros.

Admiração por Lana Del Rey já conta mais de dez anos

Há mais de uma década Facó Fenty acompanha - e admira - Lana Del Rey. O que começou como uma tentativa de se aproximar de uma pessoa que gostava (que era fã da norte-americana) se tornou uma relação de “confidência” à distância. No sábado, 27, Facó estará no Jockey Club (onde será realizado o show) desde às 4 horas, mesmo que a apresentação de Lana só comece por volta de 20h30min.

“Na pandemia, ela lançou dois álbuns que me fizeram amá-la ainda mais, porque vieram em um momento no qual eu mais estava fragilizada. Ela fala muito da família dela, são álbuns mais íntimos, e me ajudou muito quando eu estava triste por causa das perdas que tive na pandemia”, relata.



“A Lana sempre está comigo, mesmo que não seja um pop dançante que me faça dançar, mas ela me traz uma paz que me reconecta comigo mesma. Ela fala muito de Deus em suas letras, até com a religião ela me leva a ainda ter fé. Eu tenho certeza que o encontro de hoje foi coisa de Deus”, aponta.



