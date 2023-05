Moda: com cearenses, SPFW de 2023 marca estreia de estilistas

A São Paulo Fashion Week começa nesta quinta-feira, 25 de maio, e segue até o dia 28. O evento apresenta 40 desfiles em três locações principais: o Komplexo Tempo, o Senac FAU e o Iguatemi São Paulo.



As marcas cearenses David Lee e Marina Bitu estreiam na SPFW N55, além de outros estilistas da Bahia, Alagoas e Rio de Janeiro. Com o tema “Origens”, a SPFW N55 traz foco para a existência humana e o que une a população como coletivo humano, destacando o caráter diverso e plural impresso nas expressões artísticas e estéticas.



Confira os estilistas que estreiam na SPFW N55:

David Lee

Crochê e trabalhos manuais viram peças de moda na marca cearense David Lee. O estilista apresenta a coleção “Parangaba” no dia 28 de maio, no Komplexo Tempo. Inspirado nas feiras realizadas na Capital, David Lee explica que as peças expressam a criatividade e identidade cultural nordestina.

Marina Bitu

Marca cearense criada em 2017, Marina Bitu apresenta a coleção “Hotel Bitu” no dia 27 no Shopping Iguatemi de São Paulo. Transparências, fuxicos na versão máxi em vestidos, saias e kimonos, miçangas em madeira e padronagens geométricas serão destaque na passarela, além de looks drapeados e franzidos, tecidos como chiffon, veludo, linho e seda, e cores neutras e terrosas características da marca.

Forca Studio

Criada por Vivi Rivaben e Silvio de Marchi, a Forca surgiu no ano passado com desfile inspirado no universo automobilístico. Jaquetas, bodies transparentes e recortes são destaques entre as peças da marca, que se inspira no Brasil do século 21 em suas criações. O desfile da Forca acontece no dia 27.

Foz

Moda, artesanato, ancestralidade e cultura brasileira se encontram na Foz, marca criada em meio a pandemia de covid-19 pelo alagoano Antonio Castro. Na SPFW N55, o estilista apresenta a coleção “O Arraial pt. 2”, inspirada nas festas de São João .

Gefferson Vila Nova

“Abstrato” é a coleção do designer de moda baiano Gefferson Vila Nova que será apresentada no dia 25, no Senac Faustolo. A criação dos 21 looks foi inspirada na paixão do paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx pela botânica. Lançada em 2013, a marca se descreve como “streetwear made in Bahia”.

The Paradise

A marca carioca The Paradise já vestiu Gilberto Gil, Xuxa Meneghel, José Loreto e agora estreia na SPFW N55. Criada em 2014 por Thomaz Azulay e Patrick Doering, a marca chama atenção pelas peças coloridas e estampadas.

Rafael Caetano

Focada no público LGBTQIAP+, a marca de Rafael Caetano ousa no uso de cores e mistura de estampas. O estilista tem longa experiência na indústria, tendo trabalhado para grifes como Cavalera, Adriana Degreas e Fabia Bercsek.

Confira programação completa da SPFW clicando aqui

