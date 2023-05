Tina Turner: filho da cantora morreu meses antes da mãe

Dona de sucessos como "The Best" e "Private Dancer", em 2018, Tina Turner faleceu em maio de 2023; a cantora lamentou a morte de seu filho há cinco meses

A cantora Tina Turner faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade. “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã”, iniciou publicação compartilhada no perfil do Instagram da artista.

Tina Turner iniciou a carreira na década de 1950, juntamente com seu então marido Ike Turner. Com o músico, a artista nascida em Tennessee, nos Estados Unidos, criou quatro filhos, sendo Craig filho de Tina com o saxofonista Raymond Hill; Ronnie, filho da artista com Ike; e Ike Jr. e Michael, filhos de Ike com uma ex-namorada.

Em 8 de dezembro de 2022, Ronnie Turner, filho do casal faleceu em decorrência de um câncer. Na época, a polícia local foi informada de que Ronnie foi encontrado com dificuldades para respirar nas ruas de San Fernando Valley, na Califórnia.

Em 2018, Tina Turner lamentou a morte de Craig Raymond Turner, filho mais velho da artista.