Tina Turner: famosos lamentam a morte da artista

Nesta quarta-feira, 24, a morte da cantora norte-americana Tina Turner comoveu diversos artistas, apresentadores e jornalistas de diversos países, dentre eles Milton Neves, Mick Jegger e Adriane Galisteu.

A voz de sucesso do rock'n'roll morreu aos 83 anos de idade, a informação foi confirmada por seu assessor de imprensa ao site Sky News. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Morre Tina Turner: confira a repercussão

Em foto publicada no Instagram, o músico Carlinhos Brown agradeceu pela alegria da artista e sua colaboração de energizar cantores e os fazerem acreditar no palco.

“Você deixa a marca profunda da maneira que nós temos que utilizar a música como máquina comunicadora de melhorias para o mundo. Tina, que incendeia os palcos, reacenderá espiritualmente na Glória de Deus. Vai em paz, que todos os anjos da melodia te acompanhem e retorne quando for ordenada, para novos convívios e aprendizados entre nós”, escreveu.

A atriz Zezé Motta movimentou o Twitter e declarou a força feminina de Tina. “Ela foi puro poder feminino, uma artista com um referencial de superação. Uma mulher e tanto, inspiração de luta e resistência. Grande perda!”.

Regiane Alves, também atriz, ressaltou a história da cantora: “Ela era muito inspiradora e com uma baita história de vida. Tive a sorte de assistir o musical dela ano passado, muito guerreira e talentosa. Obrigada por tanto.”

Em sua homenagem, o jornalista Milton Neves aproveitou para tecer críticas à atual geração e seus gostos musicais: “Em outras épocas, o mundo pararia pela morte de Tina Turner. Hoje pouco se fala, pois a molecada só quer saber de porcarias musicais e consumo de conteúdo rápido. Essa cantou demais…”.

A apresentadora Adriane Galisteu relembrou de Ayrton Senna ao publicar texto para Tina: “Eu aprendi a ouvir e admirar a Tina porque o Ayrton amava, o poder e a força dela é inexplicável, neste dia na Austrália eu tive a chance de abraçar a mulher mais cheirosa que já conheci (lembro que eu e o Ayrton ficamos falando horas sobre ela depois do show) Que sorte a minha de estar ao lado dele com ela!”.

Autor de novelas, Walcyr Carrasco declarou que a artista foi a rainha do rock que marcou “toda uma geração com canções insquecíveis”. Completou: “Para sempre Tina Turner, descanse em paz!”.

Em fotos publicadas no Twitter, o cantor britânico Mick Jagger declarou estar muito triste com a morte da cantora. "Estou muito triste com a morte da minha maravilhosa amiga Tina Turner. Ela era realmente uma artista e cantora extremamente talentosa. Ela era inspiradora, calorosa, engraçada e generosa. Ela me ajudou muito quando eu era jovem e nunca vou esquecê-la", publicou.

