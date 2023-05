Tina Turner: cantora também foi estrela de filme; veja lista

Conhecida pela brilhante e icônica carreira musical, Tina Turner encantou fãs não somente nos palcos dos shows, como também nas grandes telas do cinema, estrelando em filmes ficcionais e autobiográficos. Aos 83 anos, a cantora que morreu nesta quarta, 24, deixa um legado na música e na sétima arte.

Com a presença de palco eletrizante e voz poderosa, a atuação de Tina mostrou ao mundo a potência e a multilinguagem artística da diva do rock, sendo inclusive premiada pelo seu papel no filme Mad Max Além da Cúpula do Trovão, no qual interpreta Aunty Antity. No cinema, Turner apresenta a extensão de seu talento musical, tão aclamado mundialmente.



Veja lista de filme que a também atriz Tina Turner atuou



Confira abaixo a lista de filmes autobiográficos e ficcionais nos quais Tina participou

Mad Max Além da Cúpula do Trovão (1985)

Dirigido por George Miller, o filme de ação conta a história de Bartertown, uma cidade pós-apocalíptica e desértica governada por Aunty Antity, interpretada pela Tina, que deseja consolidar seu poder a qualquer preço.

Com regras primitivas e mortais, a cidade recebe Max (Mel Gibson), que é obrigado a participar de uma luta e, ao se recusar a matar o oponente, é banido no deserto. O filme se desenrola com a narrativa de que Max é considerado um messias aos redores da civilização sangrenta.

Tommy (1975)

Uma comédia musical estrelada também por Elton John e baseada na ópera rock de The Who, Tina Turner interpreta a personagem Acid Queen. Sua performance musical no filme traz uma energia misteriosa e cativante, inesquecível para quem é fã da cantora.

O Último Grande Herói (1993)

Neste filme, um menino apaixonado por cinema, ganha um ingresso mágico para conhecer seu personagem favorito, Jack Slater, que é interpretado por Arnold Schwarzenegger. No clima natalino, o papel de Tina se apresenta como a prefeita da cidade de Los Angeles.

Tina (1990)

Em seu filme autobiográfico, Tina mostra a mulher e a imensa cantora que foi. A carreira dela é revisitada passo a passo no documentário, além de mostrar apresentações musicais marcantes.

