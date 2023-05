Tina Turner: 10 músicas de sucesso da cantora; relembre

A multiartista era consagrada como a rainha do rock e já foi considerada a cantora feminina mais bem-sucedida do seu gênero; relembre músicas de Tina Turner

A cantora Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade em sua residência localizada em Küsnacht, na Suíça. A artista nasceu em Brownsville, Tennessee, nos Estados Unidos e dedicou grande parte de sua vida à carreira musical. Ela era reconhecida pela sua energia nos palcos e pelos grandes sucessos que marcaram gerações.

A artista começou a sua trajetória na música na década de 50 e acumulou um total de 19 álbuns e 12 Grammys. Além disso, Tina Turner já quebrou um recorde mundial em terras brasileiras registrado pelo Guinness World Records. O acontecimento ocorreu em um show feito no estádio do Maracanã para 188 mil pessoas e foi considerado o maior público pagante para um show de uma artista solo.

Tina Turner: 10 músicas que marcaram a carreira da rainha do rock

Confira a seguir 10 músicas que eternizaram a voz de Tina Turner.

River Deep Mountain High

Turner iniciou sua carreira musical com a banda Kings of the Rhythm do também cantor Ike Turner, que foi o seu marido durante 16 anos. A dupla lançou diversos singles, sendo um deles ‘River Deep Mountain High' em 1966. A música fez um enorme sucesso e se tornou uma das canções mais conhecidas dos dois juntos.

Proud Mary

A música originalmente foi escrita pelo cantor John Fogerty, e gravada em 1966 pela a banda em que o John era vocalista, Creedence Clearwater Revival. Em 1971, foi gravado uma versão cover de Tina Turner & Ike, e fez bastante sucesso, alcançando uma ótima posição na Billboard Hot 100.

O cover foi novamente regravado pela a artista em sua carreira solo em 1993, entrando para o álbum "What 's love got do with it“.

Acid Queen

Acid Queen é o terceiro single do álbum que leva o mesmo nome. A música tem uma versão única que é a regravação da trilha sonora do filme “Tommy” de 1975. Tina Turner também participou desse filme como a personagem Rainha do Ácido.

Let's stay together

O single "Let 's stay together” consagrou a banda Al Green e recebeu covers com diferentes estilos musicais, e uma delas foi de Tina Turner, que gravou um cover da música na versão meio rock em 1984.

We don’t need another hero

A canção “We don’t need another hero” teve grande êxito e foi tema do terceiro filme do Mad Max, estrelado por Mel Gibson e Tina Turner. O single foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original e também ao Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Feminina.

Typical male

Escrita por Terry Britten e Graham Lyle, o single faz parte do sexto álbum da cantora, "Break Every Rule", de 1986, e tornou-se outro sucesso internacional de Turner. Nos Estados Unidos, a canção liderou a parada dos 100 melhores singles da revista Cash Box.

Paradise is here

“Paradise is here” foi o segundo single do álbum “Break Every Rule” e foi sucesso, principalmente no Brasil pois fez parte da trilha sonora internacional da novela "Sassaricando", da Rede Globo, entre os anos de 1987 e 1988.

The best - Bonnie Tyler cover

A versão de Tina Turner é cover da canção de Bonnie Tyler e foi integrada ao seu sétimo álbum solo, Foreign Affair, de 1989. A música ganhou uma nova sonoridade e reconhecimento na voz de Tina, se tornando uma marca em sua carreira.

What’s love got do with it

A carreira musical de Tina foi composta por diversos covers de outros artistas que foram eternizados pela a sua voz. O single "What 's Love Got To Do With It" também foi uma regravação da banda “Bucks Ficks” e rendeu um Grammy para a cantora.

The game of love

Em 2002, o renomado guitarrista Carlos Santana lançou a música “The game of love” em parceria com a cantora Michelle Branch. A canção teve uma repercussão instantânea, se tornando o principal single do disco “Shaman” do guitarrista.

No mesmo ano, Tina Turner foi convidada para regravar a canção com Carlos, porém a versão só chegou aos ouvidos do público em 2007.