João Gomes canta Vander Lee e Aviões do Forró em novo álbum

O disco "Raiz" foi publicado com interpretações de sucessos de artistas como Victor & Leo, Aviões do Forró e Vander Lee

O cantor de piseiro João Gomes lançou nas plataformas digitais seu novo projeto: o álbum “Raiz”. Com 16 faixas, o trabalho reúne canções que fazem parte do imaginário afetivo do pernambucano. Assim, ele interpreta sucessos de artistas como Victor & Leo, Aviões do Forró e Vander Lee.

O projeto chega após João Gomes ter gravado em 2022 o DVD “Acredite”, em Recife. Em “Raiz”, ele resgata músicas brasileiras que marcaram gerações, como “Esperando Aviões” (Vander Lee), “Deusa de Itamaracá” (Almir Rouche), “Se Não Valorizar” (Aviões do Forró) e “Tanta Solidão” (Victor & Leo).

Há espaço também para músicas inéditas, como “Prejudicado”, que inicia o álbum. Um dos grandes nomes do piseiro nacional, João Gomes costuma fazer homenagens a artistas que admira. Em 2022, por exemplo, ele cantou um mashup de “Só Você e Eu/Amado” em versão forró com Vanessa da Mata. O pernambucano participa do novo álbum da cantora, “Vem Doce”, na faixa “Comentário a Respeito de John”.



