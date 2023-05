Cícero retorna a Fortaleza em show no Theatro José de Alencar

Cantor e compositor Cícero traz show da nova turnê "Concerto 1" para a capital cearense. Apresentação ocorre no Palco Principal do Theatro José de Alencar

O cantor e compositor carioca Cícero retorna a Fortaleza com show da turnê "Concerto 1". A apresentação do artista ocorre no próximo dia 16 de setembro, no Palco Principal do Theatro José de Alencar. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria física do equipamento, com preços a partir de R$ 70 (valor de meia entrada de 1º lote). Haverá modalidade de ingresso solidário.

O show da nova turnê traz um apanhado da carreira do artista, reconhecido nacionalmente pelo disco de estreia "Canções de Apartamento" (2011).

A apresentação de "Concerto 1" une voz, violão, projeções visuais e "estímulos aos sentidos", aproximando as linguagens da música, do teatro e do cinema. A turnê já tem passagem confirmada por 19 cidades do País.

No primeiro lote de ingressos, as entradas custam R$ 70 (meia), R$ 90 (ingresso solidário, com doação de 1kg de alimento não-perecível, exceto sal) e R$ 140 (inteira).

Cícero tem na discografia, ainda, os álbuns "Sábado" (2013), "A Praia" (2015), "Cícero & Albatroz" (2017) e "Cosmo" (2020).

Cícero em Fortaleza

Quando: 16 de setembro, às 20 horas

16 de setembro, às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro) Quanto: a partir de R$ 70 (meia entrada)

a partir de R$ 70 (meia entrada) Ingressos disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do TJA

