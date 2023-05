Roberto Carlos fará show em Fortaleza no mês de dezembro

O Rei Roberto Carlos fará show em Fortaleza no dia 2 de dezembro, no Centro de Eventos; a informação foi divulgada ao Vida&Arte com exclusividade

Roberto Carlos virá para Fortaleza para show no dia 2 de dezembro. A apresentação do Rei na Capital faz parte das celebrações de fim de ano do músico. As informações foram confirmadas ao Vida&Arte com exclusividade.

Marcado para ocorrer em um sábado, o show de Roberto Carlos em Fortaleza acontece no Centro de Eventos do Ceará. Informações sobre valores e vendas dos ingressos devem ser divulgadas em breve.



Roberto Carlos em Fortaleza

A última apresentação do cantor na Capital foi em 2018. Na ocasião, Roberto Carlos se apresentou no Centro de Formação Olímpica, no bairro Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vinny, do hit 'Mexe a Cadeira', é o novo vocalista do LS Jack

Show, teatro e mais: veja programação gratuita do Dragão do Mar

Padre Julio Lancellotti revela que Rita Lee enviava roupas para doação

Roberto de Carvalho sobre Rita Lee: 'Queria trocar de lugar com ela'

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui