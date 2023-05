Sepultura e Angra fazem show em Fortaleza durante festival em julho

As bandas de metal Sepultura e Angra retornam a Fortaleza para show no Festival Metal Weekend. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte. Marcado para ocorrer nos dias 7 e 8 de julho, o evento irá acontecer no Complexo Armazém, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Em sua primeira edição, o Metal Weekend tem a proposta de trazer bandas do heavy metal e rock nacionais para fortalecer o gênero musical entre o público cearense. Durante o festival, a banda Angra celebra os 30 anos de formação com um show especial para a Capital.

Já Sepultura, retorna a Fortaleza cinco anos após a apresentação realizada durante o Festival Ponto.CE. Além dos grupos, o Metal Weekend também trará na programação as bandas Corja, Conte!, Steel Fox e Chemical Killers.

Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital e também poderão ser adquiridos nas lojas Planet CDs e Jazigo Loja & Distro. Detalhes sobre valores dos ingressos e programação completa devem ser divulgados em breve.

Festival Metal Weekend

Com Angra, Sepultura e mais



Quando : 7 e 8 de julho



: 7 e 8 de julho Onde : Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro)



: Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Centro) Ingressos à venda : na Bilheteria Digital e nas lojas Planet CDs (Rua Senador Pompeu, 834 - Centro) e Jazigo Loja & Distro (Rua Senador Catunda, 29 A - Benfica)



: na Bilheteria Digital e nas lojas Planet CDs (Rua Senador Pompeu, 834 - Centro) e Jazigo Loja & Distro (Rua Senador Catunda, 29 A - Benfica) Mais informações: no Instagram @dmusicshows



