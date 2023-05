Cannes 2023: Wes Anderson comenta sobre amizade com Seu Jorge

Wes Anderson está em Cannes, na França, para promover seu mais novo longa-metragem “Asteroid City”, filme que concorre à Palma de Ouro na 76º edição do Festival de Cinema. Com grandes nomes de Hollywood no elenco, o brasileiro Seu Jorge conquistou não só o público internacional, mas a amizade com o diretor do filme.

“Eu o convidei para 'Asteroid City' e ele estava com tempo para fazer esta participação. O bônus para nós foi o fato de que toda noite ele pegava o violão para cantar para a gente, depois do jantar. Isso é incrível.”, contou cineasta.

A amizade entre Wes e Seu Jorge teve início nos anos 2000, quando o roteirista de “Moonrise Kingdom” (2012) e “O grande Hotel Budapeste” (2014) assistiu “Cidade de Deus” (2002) e logo o convidou para integrar o elenco de “A Vida Marinha com Steve Zissou” (2004).

"Ele é alguém que eu amo. (...) A gente o contatou e ele disse que aceitaria trabalhar no filme e veio para a Itália. Ele é uma pessoa extremamente carismática, simpática", declarou Wes sobre o longa de 2004.

Em “A Vida Marinha com Steve Zissou”, Seu Jorge reinventa em português canções de David Bowie. As novas versões das músicas do britânico pegou Wes de surpresa por ter sido “algo que partiu totalmente dele”.

“Ele [Jorge] é uma pessoa extremamente carismática, simpática e espetacularmente talentosa”, elogiou o cineasta estadunidense, que revelou manter o contato e ir aos shows do artista brasileiro.

O longa-metragem "Asteroid City" é sobre uma cidade fictícia no deserto, local de encontro de apaixonados pelo espaço, que competem para demonstrar seus conhecimentos e invenções.

Competindo pela Palma de Ouro, o novo filme do diretor americano Wes Anderson traz grandes astros de Hollywood no elenco: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Matt Dillon, Adrien Brody, Bryan Cranston e Maya Hawke.

Wes Anderson esteve pela primeira vez em Cannes em 2012, com "Moonrise Kingdom", e retornou em 2021, com "A Crônica Francesa". Em 2014, o cineasta americano venceu o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim, com "O Grande Hotel Budapeste". Em 2018, recebeu o Urso de Prata de melhor direção, também em Berlim, por "Ilha dos Cachorros".



(Com AFP)

