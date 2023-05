Cannes: Leonardo DiCaprio se encontra com ministra Sonia Guajajara

Iniciado na última terça-feira, 16, a 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes reuniu na França, diversas personalidades do cinema e promoveu encontros e debates sobre os variados assuntos.

Na segunda-feira, 22, o ator Leonardo DiCaprio e a brasileira Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, se encontraram durante o tradicional evento de cinema. O ator participa do festival para promover seu mais novo filme “Killers of the Flower Moon”, que conta com uma atriz de origem indígena no elenco.

O encontro com a ministra foi compartilhado pelo ator em seu perfil no Twitter. “Tive a honra de encontrar com Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Célia Xakriabá, deputada, e Lily Gladstone, atriz de ‘Killers of the Flower Moon’”, tuitou DiCaprio.

Leonardo DiCaprio e Sonia Guajajara: causa indígena em Cannes

Além da ministra, o encontro também teve a presença de Célia Xakriabá (PSOL), deputada federal de Minas Gerais. As brasileiras estiveram em Cannes para participar do lançamento do programa “Amazônia Fund Alliance”, parceria do Fundo Amazônia, BFUCA Unesco e com o apoio do Better World Fund, que busca arrecadar fundos para a proteção do bioma.

"Minha organização Re:Wild e nossos parceiros apoiam o Brasil e os mais de 900 mil indígenas de 300 etnias", escreveu Leonardo DiCaprio, que se disse honrado com o encontro.

Ativista da causa ambiental, o ator mantém uma organização para conservação do meio ambiente e conta com o apoio de líderes indígenas para a proteção de grupos originários.



This event was to support the Indigenous people leading the conservation of the Amazon rainforest. My organization @rewild and our partners stand with Brazil's +900,000 Indigenous people from 300 Indigenous groups.



: Leo Otero pic.twitter.com/jhIxixZX3T — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 22, 2023

(Com agência)

