Festival de Berlim: curta brasileiro vence premiação internacional

O curta-metragem alagoano “Infantaria” conquistou o prêmio Especial do Júri Internacional na Mostra Generation 14plus, do Festival de Berlim de 2023.

Dirigido pela alagoana Laís Santos Araújo, o curta brasileiro foi premiado nesta sexta-feira, 24, durante o 73º Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Evento especial do Berlinale, como é conhecido o Festival de Berlim, a Mostra Generation 14plus premia produções cinematográficas voltadas para o público jovem, que possuam narrativas que desbravem o universo juvenil e contem histórias a partir do ponto de vista da juventude.

“Infantaria” acompanha uma família que, durante uma festa de aniversário, é atravessada por um visitante. Com direção de Laís Santos Araújo, nascida em Maceió, capital de Alagoas, o curta-metragem segue a aniversariante Joana, de apenas 10 anos de idade, e que deseja se tornar adulta.

Verbena, sua irmã adolescente, está grávida e quer interromper a gestação. O irmão mais velho, por sua vez, sofre com a ausência do pai e busca a atenção da mãe Ludmilla.

No 32º Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema, ocorrido em outubro de 2022, “Infantaria” recebeu o prêmio Troféu Samburá de Melhor Filme, outorgado pelo O POVO.

A premiação é presidida por João Gabriel Tréz, repórter e crítico de cinema do O POVO e membro da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine).

O Troféu Samburá conta com júri formado por André Bloc, editor-chefe de Cidades do O POVO, Luana Sampaio, pesquisadora e diretora de criação do O POVO, Bruna Forte, jornalista e pesquisadora, e Luiza Ester, jornalista e artista.

Festival de Berlim: assista o trailer de "Infantaria"

