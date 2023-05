Mamonas Assassinas: elenco de filme sobre a banda realiza turnê

Em homenagem ao grupo original, o elenco do filme e da série sobre a banda brasileira Mamonas Assassinas realiza turnê pelo País para celebrar o legado deixado pelo conjunto paulista. Além de shows no território nacional, há a estimativa de passagem pelos Estados Unidos e também por Portugal.

O giro começou na Avenida Paulista (SP) no último dia 16 em um evento privado. No sábado, 20, os atores estiveram em Salvador (BA). As próximas datas incluem apresentações em São Paulo (SP), em 7 de junho, Santos (SP), no dia 11, e Rio de Janeiro (RJ), no dia 21, segundo reportado pelo portal Extra. Ainda não há datas definidas para Estados Unidos e Portugal.

Parabéns a esses atores maravilhosos que tanto nos ajudam na divulgação da Turnê "Mamonas O Filme " pic.twitter.com/HV2YWC6P7I May 19, 2023

“Vamos rodar esse mundão durante dois anos divulgando o filme e perpetuando nossos lendários e eternos Mamonas Assassinas! Vem com a gente, vai ser incrível!”, escreveu o perfil dos Mamonas Assassinas no Instagram. Ainda de acordo com o Extra, o repertório dos shows tem 31 músicas, incluindo hits como “Robocop Gay”, “Pelados em Santos” e “Mundo Animal”.

Além de homenagear os Mamonas Assassinas, a ação tem o objetivo de divulgar o filme e a série sobre o grupo, cujos integrantes morreram em 1996 em um acidente aéreo. De acordo com a revista Veja, a previsão é de que a série seja lançada ainda em 2023 na Record TV, enquanto que o filme provavelmente estreará em 2024.

Intitulado “Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe”, o projeto não será focado na tragédia, mas nas aventuras vividas pelos músicos Dinho (vocalista), Bento Hinoto (guitarrista), Samuel Reoli (baixista), Júlio Rasec (tecladista) e Sérgio Reoli (baterista) antes de formarem a banda de rock.

O elenco principal é formado por Ruy Brissac (Dinho), Rhener Freitas (Sérgio), Robson Lima (Samuel), Bento (Beto Hinoto) e Adriano Tunes (Júlio). Beto Hinoto, aliás, é sobrinho de Bento. A ideia dos shows é também levar ao público a energia que consagrou os Mamonas Assassinas, que, apesar de pouco tempo de carreira, tiveram sucesso estrondoso.



