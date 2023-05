Ana Cañas realizará shows em Fortaleza e em Sobral em julho

A cantora e compositora paulista Ana Cañas retornará ao Ceará no mês de julho. A artista fará o show “Ana Cañas Canta Belchior”, interpretando músicas do artista cearense. A primeira apresentação será em Sobral, em 28 de julho, durante a celebração dos 250 anos da cidade. Em Fortaleza, ela subirá aos palcos no dia 30.

As informações foram divulgadas no perfil oficial de Ana Cañas nas redes sociais. O show em Sobral acontecerá no Arco de Nossa Senhora de Fátima e será gratuito. Até a publicação desta matéria, não haviam sido anunciados o local nem possíveis valores de ingressos para a performance em Fortaleza.

O show em tributo a Belchior surgiu, inicialmente, no formato de uma live durante o período de maior restrição devido à pandemia de Covid-19. Depois, se tornou presencial com a volta dos eventos em maior escala. Ana Cañas lançou um disco com releituras da obra do cearense que está disponível nas plataformas digitais de música.



Ana Cañas no Ceará

Quando e onde: 28 de julho, no Arco de Nossa Senhora de Fátima, Sobral; e 30 de julho, em Fortaleza (local ainda será divulgado)

Quanto: show em Sobral é gratuito; valores de show em Fortaleza ainda serão anunciados



