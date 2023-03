Morte dos Mamonas Assassinas completa 27 anos; banda cover cearense lembra data

Foi em um 2 de março de 1996, há 27 anos, que a banda Mamonas Assassinas chocou o Brasil. E nem de longe foi por causa de mais uma música de duplo sentido que invocava surubas e afins.

O motivo para o estarrecimento foi a notícia do acidente aéreo que vitimou todos os cinco jovens de uma vez: o jatinho Learjet em que viajavam se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, numa tentativa de arremetida, procedimento relativamente comum e que é feito para que o avião ganhar altura novamente.

O enterro aconteceu em 4 de março, em Guarulhos, São Paulo, berço do grupo, e foi acompanhado por mais de 65 mil fãs. Havia tantas crianças no cortejo que algumas escolas tiveram até que suspender as aulas. O enterro também foi transmitido na programação normal da TV aberta.

O sucesso da banda durou muito pouco, e o único álbum tinha saído há apenas oito meses antes do show derradeiro. Mas o que ficou na memória foi a irreverência do grupo e o humor, algo que muitas bandas covers no Brasil sempre tentam relembrar.

A banda Quatorze Zeromeia (nome de uma música dos Mamonas que faz uma crítica ao consumismo desenfreado), fez hoje uma postagem que era pura saudade: “Como queríamos ver os garotos de Guarulhos, 27 anos mais velhos, como a gente. Alguns aqui nem 27 anos de idade têm ainda e amam a história e a música deles”, disse o texto.

No final de novembro do ano passado, a banda cover local perdeu figurinos e equipamentos, os quais foram furtados de dentro do carro deles nas imediações do Bairro Benfica.

“Até hoje não nos recuperamos os itens, mas contamos com a solidariedade do pessoal. Um rapaz do Maracanaú doou figurinos e algumas pessoas conseguiram juntar R$ 800 em uma vaquinha virtual”, conta o vocalista Marcelo Freire, que faz questão de ressaltar que não possui nenhuma semelhança com Dinho. “No máximo, sou o Barbudinho”, brinca. “Mas tenho um jeito muito brincalhão e moleque, assim como ele”, acrescenta.

A Quatorze Zeromeia não pôde fazer um show de tributo nesta quinta-feira, 02, porque um dos integrantes está adoentado, mas planeja subir nos palcos na semana que vem. A banda faz questão de ressaltar que não se define apenas como uma cover, mas também gosta de acrescentar elementos regionais nos arranjos, como pode ser conferido nos clipes do YouTube:

A banda Quatorze Zeromeia se apresenta há 17 anos em bares. É formada por Marcelo Freire (voz e trompete), Rafael Morais (saxofone e teclado), Hélio de Souza (guitarrista), Leandro Andrade (baixista e back vocal) e Osvaldo Lima (baterista).



