Cearenses Wiu, Don L e Matuê são indicados ao Prêmio Rap Brasil

A mais nova premiação de hip hop no Brasil, o Prêmio Rap Brasil, divulgou nesta semana os finalistas da primeira edição. São 14 categorias. A lista de indicados reúne 35 músicas, 10 videoclipes, 10 artes de capa, 10 álbuns, 10 EPs, 20 artistas e 20 produtores. Dentre as indicações estão os cearenses Wiu, Don L e Matuê.

O Nordeste se destaca concorrendo em várias categorias. Um dos nomes que chamam atenção é o trapper cearense Wiu, finalista em sete categorias. O artista fica atrás somente do rapper BK', que concorre em nove categorias.

Na lista de indicações, depois de BK’ e Wiu, estão Djonga, Brisa Flow, Rashid, MC Luanna e Rico Dalasam, com cinco indicações cada.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os vencedores do Prêmio RAP Brasil serão anunciados no dia 25 de maio, por meio de transmissão ao vivo. O público também pode participar votando em seus artistas preferidos em três categorias (Melhor Performance Ao Vivo, Hit do Ano e Melhor Colaboração). Clique aqui para votar.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Confira os indicados do Prêmio Rap Brasil:



Melhor Álbum



Abronca – De Cria Pra Cria (RJ)



BK’ – Icarus (RJ)



Brisa Flow – Janequeo (MG)



Criolo – Sobre Viver (SP)



Froid – Gado (DF)



Quebrada Queer – HoloForte (SP)



Rashid – Movimento Rápido dos Olhos (SP)



Veigh – Dos Prédios (SP)



Wiu – Manual de Como Amar Errado (CE)



Zudzilla – Zulu, Vol 2: De César a Cristo (RS)

Melhor EP



Ajuliacosta – Aju (SP)



Bione – Ego (PE)



Duquesa – Sinto Muito (BA)



Marcola Bituca – Galo, A Ciência do Tambor (BA)



Mc Luanna – 44 (SP)



N.I.N.A. – Pele (RJ)



Puterrier – AtabaGrime (RJ)



Rico Dalasam – Fim das Tentativas (SP)



Rock Danger – Worldwide Chile (RJ)



Vandal de Verdade – Puxutriuh (BA)

Melhor Música



Anna Suav & Bruna BG – Mercancías (prod. Donloco) (AM / PA)



BK’, Marina Sena, JXNV$ – Se eu não lembrar (prod. JXNV$) (RJ)



Febre 90’s – Sementinha do Mal (prod. sonoTWS) (RJ)



Ogoin & Linguini – Good Times (prod. Linguini) (MG)



Ruadois, adieu – Sprint (prod. adieu) (MG)



SKiT – Fôlego (prod. Kamau) (SP)



Slipmami e Larinhx & Léo Justi – Oompa Loompa (prod. Léo Justi) (RJ)



Supperbrio e Sono TWS ft. Allana – Já é Tarde (prod. sonoTWS) (SP)



Teto – Fim de Semana no Rio (prod. Drakoz & Cheek) (BA)



Wiu – Coração de Gelo (prod. Wiu) (CE)

Melhor Composição



“Ando Me Perguntando” – Rico Dalasam (SP)



“Conversa com uma menina branca” – Djonga (MG)



“Continuação de um sonho” – BK’ (RJ)

“Flow de Quem?” – Kurt Sutil (AM)



“Flow de Quem?” – Kurt Sutil (AM) “Linha de Frente” – Rashid part. Amiri & Don L (SP)



“Matemática” – N.I.N.A. (RJ)



“Oito correntes” – Victor Xamã (AM)



“Puxutriuh” – Vandal (BA)



“Rotina” – MC Luanna (SP/BA)



“Sol de Outono” – Brisa Flow (MG)

Hit do Ano

Chefin – “212” (prod. Eren)



Borges – “iPhone Branco” (prod. L3ozin)



L7NNON & Biel do Furduncinho – “Ai Preto” (part. Bianca)



Matuê Teto & Wiu – “Vampiro” (prod. Fernospazzin)



BK part. Luccas Carlos – “Músicas de amor nunca mais” (prod. Nansy Silvvz)



Rashid part. Liniker – “Ver em cores” (prod. Bernardo Massot)



Slipmami feat. Larinhx & Léo Justi – Oompa Loompa (prod. Léo Justi)

Teto – Fim de Semana no Rio (prod. Drakoz & Cheek)



Tasha & Tracie – “Willy” (prod. Pizzol)



Wiu – Coração de Gelo (prod. Wiu)

Artista Revelação

Alee (BA)



ajuliacosta (SP)



Bione (PE)



Cave (MG)



Mc Luanna (SP)



Ogoin e Linguini (MG)



puterrier (RJ)



Tlust (PA)



Veigh (SP)



Yago O Próprio (SP)

Melhor Artista



BK (RJ)



Brisa Flow (MG)



Froid (DF)



Major RD (RJ)



MC Luanna (BA/SP)



N.I.N.A (RJ)



Rico Dalasam (SP)



Vandal (BA)



Wiu (CE)



Zudizilla (RS)

Melhor Produção Instrumental:

Chediak, Kbrum – BMW VOA (Prod. Chediak)



Cabelinho – Fogo e Gasolina (Prod. Cyclope Beatz, Mello, Red)



Ebony – 100Mili (Prod. Larinhx)



Febre 90’s – Sementinha do Mal (prod. SonoTWS)



Ruadois – Sprint (Prod. Adieu)



Sant – Bebeto & Romário (Prod. Lp Beatzz)



Victor Xamã – Oito Correntes (prod. Victor Xamã & Duda Raupp)



Veigh – Vida Chique (prod. Nagalli)



BK – Músicas de Amor Nunca Mais (prod. Nansy, 808 Luke e Trxntin)



Wiu – Coração de Gelo (prod. Wiu)

Melhor Videoclipe:

Ajuliacosta – Homens como você (Fernanda Souza, SP)



Bin ft. Major RD – Dior (Rafael Carmo, RJ)



Bk feat. Marina Sena e Jxnv$ – Se eu não lembrar (Mlkbrutal, SP)



Djonga – Conversa com uma menina branca (Djonga e Tulio Cipó, MG)



Kayode – Podcast / Pedra da Memória (Paladino, SP)



MC Cabelinho – X1 (Gabriel Camacho, RJ)



Planet Hemp feat. Criolo – Distopia (Marcelo D2, RJ)



Slipmami – Membros Humanos (Alexandre Marcondes, RJ)



Victor Xamã – Garcia (Intro) & Oito Correntes (Mateus Cony, SP)



Kurt Sutil – Entidades / Flow de Quem? (Weslen Simplicio, AM)

Melhor Arte de Capa:



AJU – ajuliacosta



BK – Icarus



Brisa Flow – Janequeo



Karol Conká – Urucum



Movimento Rápido dos Olhos – Rashid



O dono do Lugar – Djonga



Puma PJL, Febre 90s & SonoTWS – Sementinha do Mal



Rico Dalasam – Fim das Tentativas



Vírus – VxRxS



Zudizilla – Zulu, vol. 2: de Cesar a Cristo

Melhor Colaboração:



BK’ part. Marina Sena – Se eu não lembrar (prod. JXNV$)



Brisa Flow, Monna Brutal e Sodomita – Bonde das Maloks (prod. Alvin)



Cave part. Raffa Moreira – Flash (prod. Miler & Nash)



Cristal part. MC Luanna – Hino Delas (prod. MDN Beatz)



Djonga part. Tasha e Tracie – até sua alma (prod. Coyote)



Filipe Ret feat. Anitta – Tudo Nosso (prod. Dallass)



Major RD part. Young Ganni e Xamã – Só Rock 2 (prod. El Lif Beatz & Kib7)



Poze do Rodo feat. João Gomes – Frio e Calculista (prod. jess)



Rashid part. Amiri & Don L – Linha de Frente (prod. Skeeter)



Wiu part. Ryan SP – Felina (prod. Oldilla & 2N)

Melhor Performance Ao Vivo:



BK



Djonga



Don L



Flora Matos



Major RD



Matuê



Racionais MC’s



Rico Dalasam



Ruadois



Tasha & Tracie

Melhor Produtor:



Ajaxx



Badsista



Dallass



Ecologyk



JXNVS



Larinhx



Mu540



Nagalli



Vhoor



Wiu

Produtor Revelação:

Beat do Ávila



Bvga



Duda Raupp



Gau Beats



Georgeluqas



Honaiser



Klean



Mello



Meio Feel



Viper



Sobre o assunto Gabi Martins lança 'Indereço', música sobre traição do ex-namorado

The Weeknd altera nome artístico e inicia nova fase na música

V Festival da Música de Fortaleza: conheça as músicas classificadas

Cearenses conquistam maior estreia de rap nacional no Spotify

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui