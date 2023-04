A quinta edição do Festival da Música de Fortaleza está marcada para acontecer na próxima semana, nos dias 27 a 29 de abril. Ocorrendo no Teatro São José, o evento gratuito selecionou 30 canções de artistas cearenses para se apresentarem durante a programação.

Nesta quarta-feira, 19, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (SecultFor) divulgou a lista com as 30 músicas classificadas para o V Festival da Música de Fortaleza.

As canções inéditas selecionadas serão premiadas com R$800 (cada), além dos três primeiros lugares nos valores de R$30 mil, R$15 mil e R$8 mil, respectivamente. O prêmio para melhor intérprete é de R$8 mil, totalizando R$85 mil em recursos para o evento.

As eliminatórias vão acontecer na quinta-feira, 27, e na sexta-feira, 28, com 15 apresentações em cada dia. Já a final irá ocorrer no sábado, 29, com as 12 músicas selecionadas nas duas noites de eliminatórias. Os vencedores serão avaliados nos critérios Melodia, Harmonia, Criatividade da Letra e Originalidade.

A direção musical do evento é do músico cearense Mimi Rocha. Confira a lista de selecionadas:

V Festival da Música de Fortaleza: conheça as músicas classificadas

1998 - compositor e intérprete: Maia Neto



- compositor e intérprete: Maia Neto A riqueza do sertão - compositor e intérprete: Leonardo Luna



- compositor e intérprete: Leonardo Luna Afinal - compositores e intérpretes: Marquinho Ribeiro e Caio Braga



- compositores e intérpretes: Marquinho Ribeiro e Caio Braga Água Doce - compositor: Paulo Maia; intérprete: Juliana Eva



- compositor: Paulo Maia; intérprete: Juliana Eva Alumiar - compositor e intérprete: Tom Drummond



- compositor e intérprete: Tom Drummond Bárbaras palavras acesas - compositor e intérprete: Luciano Brayner



- compositor e intérprete: Luciano Brayner Como é que tu tá - compositor e intérprete: Rafael Sales



- compositor e intérprete: Rafael Sales Encontro - compositor e intérprete: Bianca Rufino



- compositor e intérprete: Bianca Rufino Fila do Osso - compositores: Paulo Araújo, Mauro Aguiar e Claudia Pontes; intérprete: Claudiene Albuquerque



- compositores: Paulo Araújo, Mauro Aguiar e Claudia Pontes; intérprete: Claudiene Albuquerque Gota do Sol - compositor e intérprete: Kelson Kizz



- compositor e intérprete: Kelson Kizz Iracema - compositor e intérprete: Rodrigo Sanfoneiro



- compositor e intérprete: Rodrigo Sanfoneiro Inúmeras mulheres - compositor: Ademar Pedrosa; intérprete: Anderson Moises



- compositor: Ademar Pedrosa; intérprete: Anderson Moises Insano remendo - compositor: Tito Rosino; intérprete: David Valente



- compositor: Tito Rosino; intérprete: David Valente Maré - compositor e intérprete: Guilherme Rabelo



- compositor e intérprete: Guilherme Rabelo Morro da Conceição - compositor e intérprete: Amauri Nascimento



- compositor e intérprete: Amauri Nascimento Olhem para o céu - compositor e intérprete: Marília Lima



- compositor e intérprete: Marília Lima Outro Caminho - compositor e intérprete: Daniel Lemos



- compositor e intérprete: Daniel Lemos Passo - compositor e intérprete: Caio Castelo



- compositor e intérprete: Caio Castelo Pede pra sair - compositor: Márcio Cardoso; intérprete: Roberta Fiúza



- compositor: Márcio Cardoso; intérprete: Roberta Fiúza Pedra Cinza - compositor: Lucivan Moura; intérprete: Monique Gonçalves



- compositor: Lucivan Moura; intérprete: Monique Gonçalves Psicodélico da vez - compositor e intérprete: Jarvas Bendor



- compositor e intérprete: Jarvas Bendor Rimas - compositores: Haroldo Paulo, Henrique Torres e Luciana Teófilo; intérprete: Drielly Alexandria



- compositores: Haroldo Paulo, Henrique Torres e Luciana Teófilo; intérprete: Drielly Alexandria Sinal de fumaça - compositor e intérprete: Zéis



- compositor e intérprete: Zéis Sonhador - compositor e intérprete: Sou Juan



- compositor e intérprete: Sou Juan Tatuagem - compositor e intérprete: Mulher Barbada



- compositor e intérprete: Mulher Barbada Transmuda - compositores e intérpretes: Paulo Kalu e Andreia Vicente



- compositores e intérpretes: Paulo Kalu e Andreia Vicente Tô sem gosto - compositor e intérprete: Ismael Araújo



- compositor e intérprete: Ismael Araújo Valsa noturna - compositores e intérpretes: Zé Roraima e Paulo José Cunha



- compositores e intérpretes: Zé Roraima e Paulo José Cunha Viemos do Mar - compositor e intérprete: Alan Morais



V Festival da Música de Fortaleza

Quando : dias 27, 28 e 29 de abril

: dias 27, 28 e 29 de abril Onde : Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro) Gratuito

