Músico Phillipe Dantas se apresenta no Coco Bambu no sábado, 27

Com repertório de músicas clássicas brasileiras, Phillipe Dantas faz show no Coco Bambu Iguatemi Lounge & Music

O cantor cearense Phillipe Dantas apresenta no sábado, 27, "O Grande Encontro”, mais uma temática da série de reviver clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

O evento será às 19 horas, no Coco Bambu Iguatemi Lounge & Music, e tem o propósito de reunir os fãs do artista para celebrar com nostalgia um repertório especial para várias gerações.

“Minha expectativa para o show são as melhores possíveis, pois o gênero musical combina demais com aquilo que já faço dentro da música, tratando-se de timbre de voz e interpretação. Estou muito feliz em poder levar para o meu público os melhores cantores da música popular brasileira que marcaram épocas. Quem for ao show irá se surpreender com as releituras que farei desses sucessos musicais”, afirma Phillipe.

Com banda completa, o cantor apresentará ao público sucessos de grandes nomes da música, como Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Os ingressos já estão à venda e oferecem acesso aos seguintes espaços: bar, bistrô, vip lounge ou camarote.

Phillipe Dantas: conheça o cantor

Ainda na infância, Phillipe percebeu a vocação para a música quando acompanhava o talento de sua mãe, a cantora Andrelina Dantas. Aos 18 anos de idade decidiu seguir a carreira de músico. Concluiu o curso de Licenciatura em Canto, pela Universidade Estadual do Ceará (UFC).

Hoje, está à frente da banda que leva seu nome, Phillipe Dantas & Banda, e realiza diversos eventos sociais, de casamentos a shows e aniversários.

Ao longo dos quase 20 anos de carreira artística, o cantor transita em diversos ritmos musicais, mas é no gênero clássico que define a sua identidade profissional.

Philipe Dantas no Coco Bambu

Quando: sábado, 27, às 19 horas



sábado, 27, às 19 horas Onde: Coco Bambu Lounge, no Shopping Iguatemi Fortaleza (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)



Coco Bambu Lounge, no Shopping Iguatemi Fortaleza (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Ingressos e mais informações: (85) 99141-5939



