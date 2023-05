Rita Lee: cantora foi detida por desacato em show de despedida

Aos 64 anos, a cantora Rita Lee anunciou que faria o último show da carreira em Sergipe no dia 29 de janeiro de 2012. A despedida dos palcos aconteceria, então, no Projeto Verão, promovido no município da Barra dos Coqueiros - apesar de a artista ainda ter realizado apresentações posteriores em São Paulo e no Distrito Federal -.

Os fãs puderam escutar grandes sucessos, mas não imaginavam que a ídola seria presa por desacato a autoridade e apologia ao crime logo após o evento. A artista foi detida por protestar contra ações de policiais que reprimiram com violência espectadores que estariam usando maconha.

As informações foram divulgadas em nota da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. "Se a polícia bater eu vou dedar para o Brasil inteiro. Denuncio e processo. Isso é força brutal. Vocês não têm direito de usar a força na meninada, que não tá fazendo nada", argumentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Margareth Menezes fala sobre morte de Rita Lee: ‘Um legado enorme’

Rita Lee: relembre os maiores sucessos da rainha do rock brasileiro

Com a conhecida postura firme e defensora dos próprios ideais, Rita interrompeu o show. "Seus cachorros! Coitados dos cachorros. Cafajestes! Vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura, se pensa que eu tenho medo, p...! Venha aqui! Eu sou mulher. Mulher, queridos!", esbravejou. Ela foi detida ao lado do marido, o multi-instrumentista e compositor Roberto de Carvalho, para ser ouvida, sendo liberada logo em seguida.

A intérprete de "Ovelha Negra" disse à polícia que a ação foi gerada pelo "calor das emoções" e ainda se defendeu em seu perfil no Twitter. "Polícia dando trabalho para mim. Quer me prender. Embasamento legal não há. Não retiro uma palavra do que disse, o show era meu!", escreveu. Depois do episódio, a artista enfrentou processos movidos por policiais militares e críticas repercutidas pelos internautas.

Sobre o assunto Rita Lee escreveu 'profecia' sobre repercussão da sua morte

Rita Lee: nova autobiografia da artista será lançada ainda em maio

“Reza”, seu último álbum de estúdio, foi lançado em 2012. Os outros lançamentos foram alguns livros infantis e o volume “Rita Lee: Uma Autobiografia”, de 2016. O segundo título autobiográfico, intitulado "Outra Autobiografia", será lançado no dia 22 de maio.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui