Porto Dragão lança convocatórias para projetos artísticos

Centro Cultural Porto Dragão está com inscrições abertas ao longo do mês de maio para três programas que compõem a programação do equipamento

Estão abertas neste mês de maio três convocatórias para compor a programação de 2023 do Centro Cultural Porto Dragão, da Secretaria da Cultura do Ceará. As chamadas abertas são do Programa de Residência e Intercâmbios (PRIS), que segue disponível para inscrições até 16 de maio, Zona de Criação e Ocupação Artística, disponíveis para inscrições até 21 de maio. As convocatórias estão disponíveis no site do Instituto Dragão do Mar, têm inscrição gratuita e on-line.

O Programa de Residência e Intercâmbios abre espaço para estabelecer intercâmbio entre profissionais da cultura, selecionando até 10 projetos de artistas e/ou grupos radicados no Ceará para residência transdisciplinar por três meses.

Já o Programa Zona de Criação foca na produção de conteúdo audiovisual, indo do desenvolvimento do conceito à execução. A convocatória selecionará oito propostas de roteiros para a realização de nova temporada do programa.

Finalmente, a Ocupação Artística selecionará oito propostas de temporada e 16 projetos de apresentação única para compor agenda diversificada de difusão e fruição artísticas. São contempladas linguagens como Artes Integradas, Áreas Técnicas, Circo, Cultura Popular Tradicional, Danca, Musica, Performance e Teatro.

Todas as seleções preveem cachê ou bolsa auxílio. Além disso, todas as convocatórias contam com ações afirmativas, com reserva de vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, trans, indígenas, quilombolas e/ou com deficiência.

Convocatórias de Programas do Porto Dragão 2023/2024

Quando: inscrições do Programa de Residências e Intercâmbios até 16 de maio; inscrições da Zona de Criação e da Ocupação Artística até 21 de maio

Onde: www.idm.org.br/editais-culturais

Mais informações: [email protected]

