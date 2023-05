Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 4, até domingo, 7

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 4 de maio (04/05), até domingo, 7 de maio, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 4 de maio (04/05), até domingo, 7 de maio, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar, Iguatemi, Messejana e Via Sul.

Guardiões da Galáxia Vol. 3



Em “Guardiões da Galáxia Vol. 3” nosso amado grupo de desajustados está se estabelecendo em Knowhere. Mas não demora muito até que suas vidas sejam reviradas pelo passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda se recuperando da perda de Gamora, deve reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket - uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy, Jóquei, Kinoplex North Shopping, Via Sul, Parangaba e Messejana.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Legendado

14:00

14:40

17:00

17:40

20:00

21:00

Dublado

14:20

15:00

15:30

16:00

17:20

18:00

18:30

19:00

20:20

21:30

22:00

Centerplex Via Sul

Dublado

15:00



17:00



18:15



20:00



21:30

Centerplex Messejana

Dublado

14:30

15:30

17:45

18:30

19:45

20:45

Cinépolis Riomar Kennedy

Dublado

13:00

15:10

15:40

16:10

19:20

22:30

Legendado

18:20

Cinépolis Riomar

Dublado

13:00

16:10

19:20

22:30

Legendado

14:40

17:50

Cinépolis Jóquei

Dublado

13:00

15:40

16:10

18:55

19:20

22:30

Legendado

22:00

UCI Parangaba

Dublado

14:00

14:40

15:00

17:00

17:40

18:00

20:00

21:00

Legendado

20:40

Kinoplex North Shopping

Dublado

13:40

14:00

15:20

16:00

16:40

17:40

18:20

19:00

19:40

20:40

Rio Doce



Pressionado por uma dor nas costas e pela grana sempre curta, Tiago (interpretado por Okado do Canal) tem um encontro que reconfigura o que sabe sobre o próprio pai, tornando iminente uma crise em seu modo de ser. Ambientado entre a periferia de Olinda e a classe média recifense, o filme contrasta os dois mundos sem ignorar ou achatar a complexidade das relações humanas. Nesse universo em que pulsam as batidas do rap e a vida em comunidade, o que entrevemos nas rachaduras de um modelo de família em ruínas é a construção de uma outra masculinidade.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar.

Horários do filme

Cinema do Dragão do Mar

14:00

17:00

Confira os filmes que estrearam na semana passada nos cinemas de Fortaleza

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

