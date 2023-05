Netflix, Prime Video e Disney+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Rainha Charlotte" e "Querida, Alice", confira as opções!

Netflix



Neste spin-off, o casamento da rainha Charlotte com o rei George é muito mais que uma história de amor: é uma transformação na alta sociedade do universo de Bridgerton.

​Clique aqui para ver o trailer

Prime Video

Alice é convencida pelos amigos a mentir ao seu parceiro Simon e juntar-se a eles para fazer uma viagem de fim-de-semana.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Casamento à Moda Judaica - Temporada 1



Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton - Temporada 1



Família Larva - Temporada 1



Santuário do Sumô - Temporada 1



Outlander - Novos Episódios



Beyblade Burst QuadDrive - Temporada 1



Guardiões da Floresta - Temporada 2



Disney +

Ed Sheeran: A Soma de Tudo – Temporada 1



Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi – Temporada 1



Projeto Renner



Ultra Violeta e o Escorpião Negro



Star Wars: Visions – Temporada 2



Disney Entre Laços Live!



Prime Video

Pânico 6



22 Milhas



Cowboys



Pearl



Querida, Alice



Valerian e a Cidade dos Mil Planetas



Star+

Planners – Temporada 1



Mayday! Desastres Aéreos – Temporada 22



Pandora: Além do Paraíso



Minha Família em Jogo



Taste the Nation with Padma Lakshmi – Temporada 2



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



A Small Light



Quatro Dias com Ela



Mãos Talentosas: A História de Ben Carson



Psy Summer Swag 2022



