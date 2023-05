Jade Picon se emociona ao gravar últimas cenas de 'Travessia'

A influenciadora e atriz Jade Picon, de 21 anos de idade, se emocionou ao gravar as últimas cenas da novela “Travessia”, a primeira da carreira como artista. No começo da teledramaturgia, a ex-participante do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) recebeu uma enxurrada de críticas.

Meses depois, agora na reta final da novela, Jade ganhou elogios dos telespectadores pela sua evolução como atriz. Nesta quinta-feira, 4, a famosa apareceu nas redes sociais chorando, se despedindo da personagem Chiara.

"Me apaixonei pela profissão e cara, que loucura. Às vezes eu olho para tudo e falo: meu Deus, Jade, não sei se você foi corajosa ou se você foi maluca. Mas eu sei que eu agarrei essa oportunidade e não deixei passar", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ser a primeira personagem, Jade ficou com vários objetos de Chiara para guardar de recordação, como um colar que usou nas últimas cenas e um porta-retratos. Ainda no Story do seu Instagram, ela falou das críticas e que seu empenho para aprender mais deu certo.

"Mais feliz ainda por sentir que, nessa reta final, todo o meu esforço e meu empenho estão transparecendo, está dando resultado. Porque, caraca... Muito louco, eu parei a minha vida para isso. Era um sonho meu e foi muito difícil por um tempo mesmo. Vocês acompanharam o tanto que eu fui criticada, entrei 100% inexperiente.", desabafou.

Uma recordação da menina Chiara



[] Instagram Stories | Jade Picon pic.twitter.com/kzBDjzR2W7 — Jade Picon Brasil (@JadePBRA) May 4, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags