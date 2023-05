Pedro Pascal, de ‘The Last of Us,’ é escalado para ‘Gladiador’

Estrela de "The Last Of Us", Pedro Pascal está escalado para sequência de "Gladiador"; novo filme está previsto para ser lançado em 2024

Astro de “The Last of Us”, Pedro Pascal pode ter encontrado o seu próximo grande projeto: “Gladiador 2”, sequência do filme lançado em 2000, do diretor Ridley Scott. De acordo com o portal Deadline, Pascal está em negociações finais para integrar o elenco.

Ainda não há detalhes sobre o papel que Pascal faria no longa. Recentemente, “Gladiador 2” anunciou a escalação de Joseph Quinn, o Eddie de “Stranger Things”, e o retorno de Connie Nielsen, que viveu Lucilla no filme original. O elenco do longa-metragem conta ainda com Paul Mescal, Barry Keoghan e Denzel Washington.

Com estreia marcada para 22 de novembro de 2024, “Gladiador 2” tem roteiro de Peter Craig (“Top Gun: Maverick”) e conta com Ridley Scott de volta à cadeira de diretor.

A trama deve se passar 25 anos depois dos eventos do primeiro filme, e irá focar em Lucius (Paul Mescal), filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Commodus (Joaquin Phoenix).

O jovem, que acompanhou a revolta de Maximus e a morte do tio nas mãos do gladiador, cresceu inspirado pelo herói. No original, o personagem foi interpretado por Spencer Treat Clark (“Animal Kingdom”).



