Pedro Pascal: Quatro filmes para rever o ator após The Last of Us

Com o final da série da HBO, confira outras atuações do chileno que interpretou Joel Miller em The Last of Us

O ator chileno Pedro Pascal, conhecido por seu papel na série “Game of Thrones”, finalizou a sua participação como Joel Miller em “The Last of Us”, série que recebeu 96% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

A produção da HBO, com a atriz Bella Ramsey vivendo a protagonista Ellie Williams ao lado de Pascal, rendeu ao chileno elogios da crítica e dos internautas.

Pedro Pascal: Conheça quatro filmes do ator de “The Last of Us”

Além de sua atuação na série, baseada no jogo homônimo de Neil Druckmann (“The Last of Us”), Pedro Pascal também fez parte de outras produções, contracenando com Nicolas Cage e Oscar Isaac.

Kingsman: O Círculo Dourado (2017)

A sequência da franquia Kingsman encontra Pedro Pascal como Jack Daniels (codinome Agente Whiskey), um agente da organização secreta Statesman, nos Estados Unidos.

Disponível: Star Plus (serviço de streaming)

Veja trailer direto no YouTube

Operação Fronteira (2019)

O longa, do gênero de ação, explora a reunião de ex-agentes das Forças Especiais em uma fronteira tripla da América do Sul.

Além de Pedro Pascal, intérprete do personagem Francisco ‘Catfish’ Morales, o filme conta com a presença de Oscar Isaac e Ben Affleck no elenco.

Disponível: Netflix (serviço de streaming)

O Peso do Talento (2022)

No longa-metragem de ação e comédia, o ator Nicolas Cage interpreta uma versão fictícia de si mesmo que aceita a oferta milionária de participar da festa de aniversário de Javi, um superfã vivido por Pedro Pascal.

Disponível: Amazon Prime Video (serviço de streaming)

Confira o trailer direto no YouTube

A Bolha (2022)



A comédia, dirigida por Judd Apatow, segue um grupo de atores que deve fazer um filme acontecer durante a pandemia. Entre os personagens, Pascal interpreta Dieter Bravo.

Disponível: Netflix (serviço de streaming)

