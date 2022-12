Marido surpreende esposa com obra de arte feita por pai falecido

No sábado, 24, o jovem Elias Emanuel surpreendeu os internautas ao presentear sua mulher, Amanda Lasseck, com um objeto especial. No Instagram, o rapaz postou o momento em que entrega uma obra de arte feita pelo pai já falecido de sua esposa. O vídeo conta com mais de 80 mil visualizações.

O pai de Amanda faleceu quando ela tinha 10 anos de idade. Ela revelou que não teve a oportunidade de ter uma dessas obras porque todas foram vendidas logo após a morte de seu pai. Ao encontrar uma delas, o marido, Elias, preparou a surpresa. Confira a reação:







