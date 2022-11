Artista radicada no Ceará pinta obra com mais de 200m² na SPFW

Nascida no Distrito Federal, mas residente no Ceará desde a infância, a artista visual Amanda Nunes, de 27 anos, é responsável por um mural com mais de 200m² que compôs o corredor de entrada da São Paulo Fashion Week, que se encerrou no último domingo, 20. Mesmo com o encerramento do evento, o público pode visitar a viela e conferir o trabalho.

O projeto é uma parceria do Museu de Arte de Rua (MAR), criado em 2017 com o objetivo de difundir a Arte Urbana nas macrorregiões da cidade de São Paulo, e da SPFW. Além de Amanda, outros artistas como Bonikta, Dablio Black, Irmãos Credo, Marieta Matagal e Wanatta participaram da iniciativa, realizando obras na Av. Henry Ford e numa viela pública desocupada no bairro da Mooca. Os murais têm curadoria de Carollina Lauriano e produção da Gentilização.



Aos 9 anos, Amanda se mudou para Pacajus, interior do Ceará. Atualmente, reside em Fortaleza. Desenvolveu suas habilidades artísticas em território cearense, começando nas artes plásticas e, hoje, além das telas, também produz murais.

De acordo com ela, a obra desenvolvida para a entrada do SPFW é uma homenagem ao artista plástico cearense Chico da Silva. "Chico é uma grande referência para minha produção. Assim como ele, eu faço arte pois 'faz bem às vistas', mas sempre tentando manter vivo o teor crítico e político", destaca.

"Nessa obra eu quis encontrar um equilíbrio entre o belo e o disruptivo, fiz uma mulher adentrando um novo território, domando um dragão e segurando uma peixeira, pronta pra luta. Esse território se trata tanto do território geográfico, como o território da moda, que ainda é muito negado para corpos dissidentes", destaca.



