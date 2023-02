Mulher quebra obra de arte avaliada em R$ 200 mil, em exposição nos EUA

Obra fazia parte da coleção de Jeff Koons que, em 2019, teve uma de suas esculturas vendidas em leilão por mais de US$ 91 milhões (R$ 470 milhões), o maior preço atingido por uma obra de um artista vivo

Uma mulher desrespeitou as regras de uma exposição de arte contemporânea ao tocar, derrubar e quebrar uma escultura avaliada em 42 mil dólares, o equivalente a R$ 200 mil. O caso aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, durante um evento exclusivo para convidados. A obra que ficou estilhaçada no chão faz parte da coleção Dog Balloons, do histórico artista plástico Jeff Koons.

Obra quebrada durante exposição em Miami fazia parte da coleção Dog Balloons, de Jeff Koons (Foto: Jeff Koons / Instagram)



O caso aconteceu durante a abertura da feira contemporânea Art Wynwood, organizada anualmente na Flórida. Restrito para um público seleto, porém, o evento teve que ser paralisado após uma colecionadora derrubar uma obra de seu pedestal.

"Quando a peça caiu no chão, foi como um acidente de carro que atrai uma grande multidão de curiosos na estrada", disse o artista Stephen Gamson ao jornal local Miami Herald. Apesar do susto, a peça tinha seguro.

A escultura que teve seus cacos varridos fazia parte de uma edição limitada produzida por Jeff Koons, de 68 anos. Em 2019, uma de suas esculturas foi vendida em leilão por mais de US$ 91 milhões (R$ 470 milhões), sendo o maior preço atingido por uma obra de um artista vivo.



A escultura Rabbit, Jeff Koons, foi vendida em leilão por mais de US$ 91 milhões (R$ 470 milhões). Este foi o maior preço atingido por uma obra de um artista vivo (Foto: Jeff Koons / Instagram)



