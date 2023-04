24 anos Dragão do Mar: confira programação completa de aniversário

Com debates, ações no entorno, atrações artísticas e mais, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura completa 24 anos com programação gratuita especial

Entre os dias 24 e 30 de abril, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura irá promover programação especial para comemorar 24 anos desde a criação do equipamento. Com exposições, sessões especiais no Cinema do Dragão e Planetário, apresentações de diversas linguagens e ações de estrutura e entorno, as atividades são gratuitas.

Entre as diversas atrações, estão previstos shows de lançamento do disco de Mateus Fazeno Rock, do rapper Don L e de Fausto Nilo; a mostra "Fortaleza à Margem", realizada em parceria com a Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine); e a abertura de nove exposições de artistas cearenses no Museu de Arte Contemporânea do Ceará.

O aniversário do Dragão do Mar será aberto na segunda-feira, 24, com o encontro "Dragão em Movimento - diálogos sobre cultura e território", que estende até terça-feira, 25, um debate sobre articulação territorial com agentes da cultura e do entorno do CDMAC.

O momento de aniversário também será marcado por movimentos estruturais do Dragão do Mar, com as reaberturas da sala 1 do Cinema do Dragão, do Anfiteatro Sérgio Motta e da rampa de acesso ao piso superior do equipamento pela Praça Almirante Saldanha.

Outro destaque é a estruturação do Núcleo de Articulação Territorial (NAT) do Dragão do Mar, que realizará ações especiais de inclusão cultural de pessoas em situação de rua no entorno do equipamento.

A lista de atrações da programação conta, ainda, com exibição de websérie sobre o território do Mucuripe, apresentações de cultura popular, exposição em homenagem a trabalhadoras e trabalhadores do mar, ações especiais no Planetário e festa Viva o Dragão.

24 anos do Dragão do Mar



Quando: de 24 a 30 de abril



de 24 a 30 de abril Onde: espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)



espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Acesso gratuito e livre (exceto a programação na Praça Verde, que terá acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível)



(exceto a programação na Praça Verde, que terá acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível) Mais informações: @dragaodomar, www.dragaodomar.org.br e (85) 3219-690

Confira programação completa

Segunda-feira, 24/4

Dragão em Movimento - diálogos sobre cultura e território

A partir de 9h30min



Auditório do Dragão do Mar



Gratuito

Terça-feira, 25/4

Dragão em Movimento - diálogos sobre cultura e território

A partir de 14 horas



No Auditório do Dragão do Mar



Gratuito



Cinema na Praça - Exibição dos filmes "Aquele que veio do oeste" e "Rua Dinorá"

18 horas



No Espaço Rogaciano Leite Filho



Gratuito

Quarta-feira, 26/4

Exposição "Retratos de Mestre"



14 horas

No Museu da Cultura Cearense (MCC)



Gratuito

Performance "Procissão para os corpos que não morreram", de Maria Macêdo

17 horas



Percurso com saída ao lado da Estátua do Patativa do Assaré



Gratuito

Quinta-feira, 27/4

Noite das Estrelas

19 às 21 horas



No Planetário Rubens de Azevedo



Gratuito

Abertura da Mostra "Fortaleza à Margem" - exibição do filme 'Medo do Escuro' com trilha sonora ao vivo

19h30min



Na sala 1 do Cinema do Dragão.

Acesso gratuito mediante retirada de convite na bilheteria

Sexta-feira, 28/4

Exposição "Linhas de Fausto Nilo", com curadoria da bordadeira Iara Reis

19 horas



No Teatro Dragão do Mar



Gratuito



Show "Esquina do Brasil", de Fausto Nilo

19h30min



No Teatro Dragão do Mar



Duração: 60 minutos



Entrada gratuita com retirada de ingresso na bilheteria do Teatro

Show "Mar de Liberdade"

Com DJ Lolost; Os Transacionais convidam Mel Mattos e Assun; Bloco Mambembe com Mulher Barbada e Deydianne Piaf; Show de lançamento do álbum "Jesus Ñ Voltará" de Mateus Fazeno Rock; e Don L e Banda com "RPA2"



20 horas

Na Praça Verde



Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal) na entrada do evento.

Sábado, 29/4

Exibição da websérie "Mucuripe: Territórios de Memórias" + Debate com os realizadores

14 horas

Entrada gratuita mediante retirada de convite na bilheteria do cinema

Na sala 2 do Cinema do Dragão



Reisado Nossa Senhora da Saúde



16 horas

Na Arena Dragão do Mar



Gratuito



Duração: 30min

Sessão Música nas Estrelas

16 horas



No Planetário Rubens de Azevedo



Entrada gratuita mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário

Mostra Cearense de Artes Visuais

17 horas

No Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE)

Acesso gratuito e livre.

Espetáculo "Delirantes e Malsãs", do coletivo No Barraco da Constância Tem!



19 horas

No Espaço Patativa do Assaré



Entrada gratuita

Domingo, 30/4

Sessão Música nas Estrelas

14, 15 e 16 horas



No Planetário Rubens de Azevedo



Entrada gratuita mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário

Viva o Dragão



A partir de 15 horas

Com Brincando e Pintando; espetáculo circense "A arte de não fazer nada", de Neto Holanda; Feirinha do Poço e Roda de Samba: Batuque do Dipas



Na Arena Dragão do Mar e no Espaço Rogaciano Leite Filho



Gratuito



