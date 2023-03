Filho de Ivete doa cabelos a grupo de apoio a criança com câncer

Com 13 anos de idade, Marcelo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, cortou os cabelos para doar ao GACC, instituto de assistência as crianças e adolescentes com câncer

Marcelo Sangalo Cady, filho mais velho da cantora Ivete Sangalo, doou seus cabelos para o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) da Bahia. Com apenas 13 anos de idade, o jovem mantinha os cabelos longos há quase uma década.

Na quarta-feira, 1º, Ivete compartilhou o vídeo do filho com o novo visual ao som de “Cria da Ivete”, seu hit do Carnaval de 2023. “Depois de dez anos cuidando dessa cabeleira, vou cortar ela e doar pra galera do GACC”, contou Marcelo, no story publicado pela mãe.

Fundada em 1988, o GACC é uma instituição sem fins lucrativos que atua no atendimento às necessidades enfrentadas por famílias que receberam o diagnóstico do câncer, além de fornecer apoio e assistência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com unidades por todo o país, Marcelo Sangalo irá direcionar o cabelo que foi cortado para o GACC localizado na Bahia, terra natal do jovem e de sua família. As mechas vão servir para a confecção de perucas para crianças e adolescentes diagnosticadas com câncer.

“Marcelinho, ficamos emocionados e felizes com a iniciativa. Que seu gesto inspire milhares de pessoas, proporcionando, assim, a alegria e recuperação dos nossos pacientes. Te aguardamos aqui com muito amor!”, agradeceu o perfil do instituto baiano, ao compartilhar o vídeo de Marcelo.



Sobre o assunto Roupas rasgam e cenário cai de propósito durante desfile em Milão

Wanessa Camargo e Dado Dolabella são fotografados em passeio no RJ

Mart'nália fala de relacionamentos e assume crush em Malu Mader

Crianças de Uganda viralizam dançando hits do Carnaval brasileiro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags