Ludmilla está no elenco de 'Velozes e Furiosos 10'; veja vídeo

"Velozes e Furiosos 10" conta com Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez no elenco; filme estrelado por Vin Diesel marca a estreia de Ludmilla como atriz

A cantora Ludmilla estará no elenco do mais novo filme da franquia de “Velozes e Furiosos”. Com lançamento marcado para o dia 18 de maio, o décimo filme da saga automobilística traz Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez no elenco.

Estrelado por Vin Diesel, “Velozes e Furiosos 10” é a primeira produção cinematográfica em que Ludmilla participa como atriz. “A vilã agora é atriz de Hollywood!”, escreveu a dona dos hits “Maldivas”, “Verdinha”, “Sou má” e outros sucessos do funk e do pagode brasileiro.

Em seu perfil no Twitter, Ludmilla compartilhou um vídeo dos bastidores das gravações de “Velozes e Furiosos 10” no qual aparece com Vin Diesel e outros atores do longa-metragem.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Vilã agora é atriz de Hollywood! O resultado vcs conferem em #VelozesEFuriozos10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. @thefastsaga pic.twitter.com/J0WYDEeWLa — LUDMILLA (@Ludmilla) April 24, 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags