K-Pop: Suga, do BTS, anuncia lançamento de álbum solo para abril

Suga, o Yoongi do BTS, irá lançar primeiro álbum solo oficial em abril de 2023; nomeado "D-Day", o disco vem seguido de uma turnê mundial do idol do k-pop

Os membros do BTS seguem dando alegrias aos Armys. Suga, nome artístico do Yoongi, anunciou que irá lançar seu primeiro álbum solo oficial no próximo dia 21 de abril.

Intitulado “D-Day”, o álbum de k-pop fará parte da trilogia de produções do idol, que lançou anteriormente os EPs “Agust D”, em 2016, e “D-2”, de 2020.

Conforme anunciado pela Hybe, empresa que agencia os membros do BTS, “D-Day” irá adentrar na “jornada pessoal de Suga como Agust D, oferecendo um retrato íntimo de sua vida como artista.”.

No dia 7 de abril, Suga irá realizar um pré-lançamento do álbum, que deverá vir com a divulgação do primeiro single.

Além do novo disco, Suga iniciará uma turnê mundial também no mês de abril, com primeiros shows marcados para os dias 26 e 27, na Califórnia, nos Estados Unidos. O rapper sul-coreano também irá passar pela Indonésia, Tailândia, Singapura, Japão e Coreia do Sul.

