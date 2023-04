Gratuito: Porto Iracema recebe pocket show do rapper Mau du Carta

O rapper carioca Mau Du Carta se apresenta nesta sexta-feira, 28, às 17 horas, no pocket show "Brasil Vermelho", na Escola Porto Iracema das Artes. O evento faz parte de mais uma edição do Projeto Plânctons. A apresentação é gratuita e aberta ao público, serão disponibilizados 30 lugares, com ocupação de acordo com horário de chegada.

"Brasil Vermelho" é o disco de estreia de Mau Du Carta e tem como característica o passeio por vários ritmos, como rock, brega, funk, trap e reggaeton. A seleção traz como resultado a diversidade de timbres de todo o País e músicas que retratam a coragem de quem acredita na música como transformador social.

A capa do disco “Brasil Vermelho” foi realizada pela artista visual Sophia Pinheiro (Foto: Diulgação)



A mescla de vozes conta com participação de Jec Pesadíssima nas faixas “Bari Bari Bow Bow” e “Hoje Tem”, do rapper Pai Loro na faixa “Latino Brasileiro”, e de artistas/produtores como Marcão Baixada, Octavio Espinoza e The Trimmers (México), Dj Tonynho JP, entre outros.

Quem é Mau du Carta

Mau Du Carta é um compositor de rap, natural do Rio de Janeiro, que atua de forma independente desde 2010. O músico integrou grupo Carta na Manga por quase 10 anos. Já participou de diversos Festivais nacionais e internacionais. Um dos traços autorais dele é o diálogo do rap com a música popular brasileira.

Mau Du Carta ressalta a importância da mistura dos gêneros musicais em sua trajetória. "Essa ideia de transitar por diversos ritmos é algo que se materializa desde o princípio da minha formação como ouvinte e também como compositor, sacou? Eu nunca me senti nichado em um gênero musical, sempre fui influenciado pela pluralidade e pela música popular brasileira. Eu não gosto muito de pensar nessa ideia da caixinha do gênero", aponta o artista.

Mau Du Carta ressalta a participação de Isaac Pipano na produção do disco. Segundo o rapper, ele e Isaac estão tentando viabilizar a circulação do trabalho, para que ele circule em várias cidades do Brasil. Ele fala que o projeto demorou para sair e que se tornou realidade após muitas dificuldades: "pra gente é uma realização imensa", celebra, ao contar que as preparações para o disco começaram ainda em 2019.

Nesta passagens por Fortaleza, o rapper também se apresenta no Deixe Comigo Bar, no domingo, 30.

Projeto Plânctons

O Projeto "Plânctons - Núcleo de Formação em música Eletrônica" é um programa do do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes. A proposta é realizar uma série de atividades formativas na área de música eletrônica. O projeto recebe artistas que se propõem a fazer experimentações da música por meio da tecnologia.

Pocket Show "Brasil Vermelho"



Quando: sexta-feira, 28, às 17 horas

Onde: Sala de Música da Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Gratuito

