Chico Buarque 'agradece' a Bolsonaro por 'não sujar' Prêmio Camões

Quatro anos após ser anunciado como ganhador do Prêmio Camões de Literatura, o cantor, compositor e escritor Chico Buarque recebeu a comenda das mãos do presidente Lula nesta segunda, 24, em Portugal.

A demora se deu por conta de veto do então presidente Jair Bolsonaro, que se recusou a assinar o documento de chancela por parte do Governo brasileiro. No discurso de recebimento do prêmio, Chico "agradeceu" ao ex-mandatário pela "rara fineza de não sujar o diploma" e deixar "espaço" para que Lula assinasse.

Entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque foi feita com quatro anos de atraso, após veto de Bolsonaro à outorga (Foto: reprodução)



Destacando que a demora de quatro anos coincidiu com os "quatro anos de um governo funesto", Chico afirmou que este "foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás". "O ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu Prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula", celebrou o artista.

"Se hoje estamos aqui para fazer essa espécie de reparação e celebração da obra de Chico, é porque finalmente a democracia venceu no Brasil", ressaltou Lula em fala anterior à entrega. O presidente ainda relacionou os momentos de ditadura dos dois países, ressaltando o olhar do artista para ambos os contextos históricos.

"É uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempo. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. Todos nós sabemos o porquê. O ataque à cultura em todas as suas formas foi uma dimensão importante do projeto que a extrema direita tentou implementar no Brasil", afirmou o presidente.

O Prêmio Camões de Literatura foi instituído em 1988 como uma forma de aproximar Brasil e Portugal e estreitar as relações culturais entre os países de Língua Portuguesa. A premiação homenageia autores que contribuíram para o fortalecimento e ampliação do patrimônio cultural e literário dos países lusófonos.

Considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, Chico Buarque é o 1º músico a receber o Prêmio Camões e o 13º brasileiro a ser condecorado na premiação. (Com informações de Lillian Santos)

