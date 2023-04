Madonna pode trazer turnê comemorativa ao Brasil em 2024

A cantora Madonna pode vir à América do Sul em 2024 com a "The Celebration Tour", turnê especial na qual comemora 40 anos de carreira. O projeto foi anunciado pela artista no início deste ano, mas com datas confirmadas somente para os Estados Unidos e para a Europa. A possibilidade de novas apresentações inclui passagem pelo Brasil.

A primeira indicação de que a turnê comemorativa está sendo alargada veio no começo dessa semana, quando uma data do ano que vem foi confirmada para o México. Depois disso, o jornal chileno La Tercera reportou que os shows também passarão pela América do Sul.

De acordo com a publicação, já há produtora nacional para realização de apresentação no Chile entre a última semana de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro de 2024. Além do país, há negociações para passagens pelo Brasil, Argentina, Colômbia e Peru.

A turnê "Celebration" terá partida em julho, no Canadá, passando depois por outras cidades da América do Norte e também da Europa. A "The Celebration Tour" marca o retorno de Madonna aos palcos depois da "Madame X Tour", de 2020.

