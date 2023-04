V Festival da Música de Fortaleza acontece no final de abril

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) anunciou em suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 18, as datas da quinta edição do Festival da Música de Fortaleza. O evento, com entrada gratuita, acontece no Teatro Municipal São José de 27 a 29 de abril.

Para o V Festival da Música de Fortaleza foram selecionados 30 compositores que apresentam suas músicas inéditas. Os candidatos, porém, não foram divulgados pela Secultfor até a publicação desta matéria.

Foram selecionadas e serão premiadas músicas inéditas compostas em língua portuguesa e dos mais variados gêneros. Neste ano, o recurso total para o evento é de R$85 mil, que premiará os 30 classificados para as eliminatórias com R$800 (cada), além dos três primeiros lugares nos valores de R$30 mil, R$15 mil e R$8 mil, respectivamente. O prêmio para melhor intérprete é de R$8 mil.

Em 2021, último ano em que foi realizado o Festival da Música de Fortaleza, a campeã foi a música “Geandra”, de Enrico Di Miceli e Joãozinho Gomes e com interpretação de Ariel Moura, todos do Amapá. A canção “É Osso”, interpretada por Shirley Diógenes e composta pela artista em parceria com Edinho Vilas Boas, ambos cearenses, ficou em segundo lugar.

Completando o pódio da última edição, a música “Voz e Violão”, de Pedrinho Callado e Paulinho Pedra Azul e interpretada por Marcus Caffé, ficou com o terceiro lugar. O posto de melhor intérprete ficou com a cantora Nayra Costa ao se apresentar com a música “Pequeno Planador”, de Tiago Araripe.

V Festival da Música de Fortaleza

Quando: dias 27, 28 e 29 de abril

Onde: Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Gratuito



