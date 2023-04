Miss Plus Size Ceará está com inscrições abertas até quinta, 20

Em sua 12ª edição, o Miss Plus Size Ceará está com inscrições abertas até o dia 20 de abril. O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto

Estão abertas as inscrições para o Miss Plus Size Ceará, concurso que premia a beleza de mulheres com manequim acima de 44 e traz uma proposta cultural, social e de elevação da autoestima feminina. As inscrições ficam abertas até quinta-feira, 20 de abril, e podem ser feitas por telefone ou pelo site do evento. A competição acontece nos dias 26 e 27 de agosto no Teatro São José.

Neste ano, o concurso conta com quatro categorias: Curvy (manequim 44), Tradicional (a partir do 46), sênior (idade a partir de 40 anos) e G+ (manequim a partir dos 52).

O evento comemora sua 12ª edição em 2023 e tem o propósito de mostrar que a beleza vai além do tamanho do manequim. As candidatas passarão por uma preparação como aulas de postura e etiqueta, consultoria de imagem, oratória, aulas de passarela, além de ter acompanhamento com coach emocional e nutricionista.

Para a fundadora e diretora executiva do Miss Plus Size Ceará, Jacky Queiroz, participar do concurso significa mais que desfilar, fotografar e ser coroada miss. Segundo ela, o evento tem como pano de fundo um sonho de infância, muitas vezes negado para meninas gordas, ou o desejo de lutar contra críticas.

“Já são 12 anos de concurso, não apenas para eleger a mulher mais bonita, mas sim, mostrar para as participantes que a beleza está além do perceptível aos olhos e que o que realmente importa é sentir-se bem", explica.



Inscrição para Miss Plus Size Ceará

Quando: inscrições até o dia 20 de abril

Onde: (85) 99678.8179 ou www.viverplussize.com.br

