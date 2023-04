O Chopp do Bixiga encerra atividades após 25 anos no Dragão do Mar

O Chopp do Bixiga, famoso pelo chopp de vinho, irá fechar após 25 anos de funcionamento no Dragão do Mar

Um dos bares mais populares do entorno do Dragão do Mar, O Chopp do Bixiga anunciou que irá fechar. A informação foi divulgada no sábado, 15, nas redes sociais do local.

“Família... Não tem maneira fácil de dizer isso. Na verdade, despedidas nunca são fáceis. (...) Este é nosso último mês de funcionamento.”, declarou Rapha Monte, dono do Bixiga.

Na publicação, Raphael relembrou dos 25 anos de funcionamento do bar fundado por seu pai, o Seu Bixiga. “Quando meus pais abriram o Bixiga, eu tinha 14 anos de idade... Era um moleque e fui um dos primeiros funcionários deles. Eu cresci lá dentro.”, recordou.

Conhecido pelo chopp de vinho, o bar e restaurante foi espaço de grandes histórias durante as mais de duas décadas de existência na Praia de Iracema.

“Os que quiserem vir nos dar um abraço, reviver bons momentos, dizer adeus e cantar uma última vez ‘Evidências’, na voz do Márcio Silva, estão convidados. Sintam-se mais bem-vindos do que sempre foram.”, escreveu Raphael.

Segundo a publicação, o bar ficará aberto até o final deste mês, encerrando oficialmente suas atividades no domingo, dia 30 de abril.

O Chopp do Bixiga

Quando: até dia 30 de abril



Onde: rua Dragão do Mar, 108 - Centro



Mais Informações: no Instagram @ochoppdobixiga



