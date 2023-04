Secult CE anuncia novo secretário executivo; conheça Rafael Felismino

Rafael Felismino assume vaga de secretário executivo da Cultura do Ceará

A Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) anunciou nesta segunda-feira, 17, o novo secretário executivo de Cultura do Estado.

Rafael Felismino irá integrar a equipe da Secult Ceará juntamente com Luisa Cela, secretária da Cultura, e Gecíola Fonseca, secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna da Cultura do Ceará.

O atual secretário executivo da Cultura do Estado é formado em turismo e possui MBA em Marketing e Comunicação Digital e mestrado em Cooperação Público Privada em Turismo.

Rafael Felismino foi servidor de carreira da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), no qual assumiu a coordenação de promoção dos segmentos, inserida no turismo cultural.

Também foi secretário executivo de Turismo da Prefeitura de Fortaleza durante a gestão de Luizianne Lins (PT). Rafael Felismino prestava consultoria para o governo do estado de São Paulo e atuou como diretor de Projetos Estratégicos de Turismo, na InvestSP.



