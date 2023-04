Flay desabafa sobre reações a uso de hormônio: ‘Chip da feiura’

A cantora e atual campeã do The Masked Singer Brasil relata ter sofrido com perda de cabelo, erupções cutâneas no rosto e ganho de 10 kg

A cantora Flay relatou neste domingo, 16, que teve diversas reações ao chamado "chip da beleza". A atual campeã do The Masked Single Brasil afirmou ter sofrido com queda de cabelo, ganho de peso e uma grande quantidade de erupções cutâneas no rosto.

“Começou a cair bastante meu cabelo. A minha pele foi a minha maior tristeza. O meu rosto começou a encher completamente de espinha. Foi com o chip que ganhei 10 quilos”, contou em entrevista ao Fantástico.

A cantora de 28 anos explica que procurou o procedimento por causa das promessas de “emagrecimento”, “ganho de massa”, “melhora da pele” e redução de celulites. No entanto, não foi alertada sobre os possíveis riscos e reações alérgicas. “Chip da feiura” brincou ela na entrevista.

"Essa é a grande importância dessa matéria: alertar vocês sobre os efeitos catastróficos para que outras pessoas não caiam nessa cilada, assim como eu", alertou na redes sociais antes da veiculação da matéria.

Chip da beleza

O chip da beleza é um implante de hormônios feito embaixo da pele, na região do quadril. Os hormônios do chip variam de acordo com as “necessidades” de cada paciente, podendo conter testosterona, estrogênio, gestrinona ou progesterona.

