Flay lança primeiro álbum pop: "Mostrando minhas fragilidades"

A artista e ex-BBB Flay lança seu primeiro álbum solo com músicas do gênero pop e que falam sobre empoderamento feminino

A cantora Flay, conhecida por sua passagem no Big Brother Brasil 20, acaba de lançar seu primeiro álbum da carreira solo, que consolida a saída do gênero sertanejo e estreia a sua carreira pop. O projeto "Imperfeita" tem como tema suas próprias vivências e ressalta o empoderamento feminino.

Com músicas já disponíveis em todas as plataformas digitais, Flay buscou seguir caminho independente na música após sua saída do BBB em 2020. A cantora investiu quase um milhão de reais no projeto musical "Imperfeita".

A canção “Chance Pro Feio” é o single do álbum, que foi pensado para passar a mensagem de força e empoderamento feminino, mas sem deixar suas vulnerabilidades de lado. A ideia do projeto é mostrar todo o percurso - tanto os altos, quanto os baixos - para que a mulher se torne quem ela é.

“Estamos celebrando as mulheres em todos os sentidos… Por serem quem são, por sua força, inteligência, sensualidade e fragilidade. Em alguns momentos como mulher nos foi dito que se agirmos muito sexy, os outros não nos levarão a sério. Não podemos simplesmente anular partes diferentes de quem somos… Elas podem apenas coexistir e serem muito autênticas e reais”, conta Flay.

Confira a música “Chance Pro Feio”, que tem como compositoras Flayslane da Silva, Carol Biazin e Bárbara Dias:

Segundo Flay, o lançamento é o maior desafio de sua carreira, ultrapassando, inclusive, sua experiência no Big Brother Brasil em 2020. “Eu achava que a maior exposição pra mim era ser filmada 24 horas por dia durante três meses, pro Brasil inteiro… até que fiz, mas ao sair percebi que as pessoas continuavam não sabendo quem eu sou. Elas viram apenas um fragmento meu, vivendo em uma realidade paralela que, honestamente, eu nunca soube muito bem como lidar”, destacou a artista. Confira entrevista completa com Flay:

O POVO - Qual foi o ponto de partida do álbum “Imperfeita”?

Flayslane - O álbum começou a ser produzido ano passado. O tema surgiu naturalmente junto do álbum e de toda a construção dele. Eu sabia que queria falar sobre as minhas experiências, vivências, tudo que já passei, e isso consequentemente entra no tema de empoderamento feminino. Com o passar dos anos fui tomando coragem de falar e contar algumas coisas que me deixavam insegura... Foi um processo de empoderamento meu, que ainda estou vivendo, e isso reflete em "Imperfeita".

OP - Na divulgação, Flay anuncia que este é o "maior desafio de sua carreira" incluindo a trajetória do BBB 20. Por que o álbum é o desafio?

Flay - O álbum é meu maior desafio até hoje porque finalmente, depois de muitos anos, tive coragem de me expressar totalmente. Como comentei, eu fiquei calada durante muitos anos por vergonha do que passei, por medo, por não saber como falar sobre isso. É a primeira vez que estou mostrando todas as minhas verdadeiras fragilidades, meus erros, meus acertos, minha alma. Existe uma frase que me encorajou muito a compartilhar todas essas histórias: ‘Quando ficar difícil falar, cante!’. E é isso que eu fiz.

OP - Sobre a decisão de seguir como artista solo, por quais mudança você atravessou para criar a identidade de artista solo no pop?

Flay - A experiência de criar uma nova carreira, seguir solo, é muito recente na minha vida artística, então ainda tenho muito o que aprender, mas como tudo, aconteceu de forma fluida. O processo pra me encontrar no pop e R&B veio depois de alguns lançamentos de single. Eu gosto muito de navegar em diferentes estilos, mas com o tempo, com o processo do álbum, de compor músicas, de colocar minhas experiências nas letras, fui entendendo que o pop e R&B combinavam mais com o tom de tudo e fazia eu me identificar mais. Além disso, esses gêneros se encaixavam perfeitamente na minha forma de cantar favorita. Claro, não pode deixar de fora que eu consumo bastante pop e R&B, então isso ajudou.

OP - No projeto de carreira solo, você mistura os idiomas português, inglês e espanhol. A decisão acompanha a projeção de uma carreira internacional, como Anitta?

Flay - Não canto e componho pensando nisso... Pelo menos não neste momento. Eu deixei que as letras viessem da forma que quisessem, em inglês, espanhol ou português. Isso também tem relação bastante as músicas que eu consumo no dia a dia, que se mesclam em diferentes línguas. Eu canto para contar minhas histórias, para tomar a alma das pessoas, emanar energias positivas e mudar, de alguma forma, quem escuta meu canto. Se isso acabar tendo uma projeção internacional, muito bom, mas não é meu objetivo central neste momento.

Álbum "Imperfeita" por Flay

Quando: já disponível

Onde: todas as plataformas musicais

