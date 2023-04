Incluindo cearense, É Tudo Verdade disponibiliza filmes on-line

No total, nove obras selecionadas para o festival de documentários estarão disponíveis gratuitamente nas plataformas Itaú Cultural Play e Sesc Digital

A 28ª edição do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários marca o retorno das programações presenciais do reconhecido evento, mas parte da seleção deste ano será disponibilizada em duas plataformas digitais a partir desta segunda, 17.

Entre 17 e 23 de abril, o Sesc Digital exibe dois longas da América Latina que compõem a mostra Foco Latino-Americano, enquanto o Itaú Cultural Play exibe sete curtas da competição brasileira do formato entre os dias 24 e 30 deste mês. As obras podem ser acessadas gratuitamente em ambas as plataformas.

Entre os sete curtas que estarão disponíveis a partir da próxima segunda, 24, está o cearense "Aos Mortos, Um Lugar para Habitar", de Victor Costa Lopes, que traça um retrato das omissões do governo federal frente à pandemia da covid-19 a partir das milhares de vítimas da doença.

Completam a lista os filmes "Bambambã", de Andréa França; "Cama Vazia", de Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet; "Mãri hi A Árvore do Sonho", de Morzaniel Iramari; "Retratos de Piratininga", de André Manfrim; "Todavia Sinto", de Evelyn Santos; e "Vãnh Gõ Tõ Laklãnõ", de Barbara Pettres, Flávia Person e Walderes Coctá Priprá.

Já os longas latino-americanos gratuitamente disponibilizados são "Beleza Silenciosa", de Jasmín Mara López, sobre um processo de curta de um abuso sexual sofrido na infância, e "Hot Club de Montevideo", de Maximiliano Contenti, que aborda a história da instituição de jazz mais antiga da América Latina.

É Tudo Verdade - seleção de filmes on-line

Foco Latino-Americano



Quando: de 17 a 23 de abril

Onde: Sesc Digital, no site www.sescsp.org.br/etudoverdade

Competição brasileira de curtas

Quando: 24 a 30 de abril

Onde: Itaú Cultural Play, no site www.itauculturalplay.com.br

