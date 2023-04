Festival de Cannes: cearense Karim Aïnouz concorrerá à Palma de Ouro

O longa-metragem "Firebrand" é a estreia do cineasta em produções em língua inglesa; Karim Aïnouz concorrerá com nomes como Wes Anderson e Wim Wenders no Festival de Cannes

O Festival de Cinema de Cannes anunciou nesta quinta-feira, 13, os concorrentes para a premiação de maior prestígio do evento: a Palma de Ouro. Entre os 19 participantes, foi confirmado o nome do diretor cearense Karim Aïnouz com o seu filme “Firebrand”. A 76ª edição do Festival de Cannes será realizada entre os dias 16 e 27 de maio.

O longa-metragem é a estreia do cineasta em produções em língua inglesa e é um drama histórico que aborda o casamento entre o rei inglês Henrique VIII e sua sexta e última noiva, Catherine Parr. O filme será estrelado por Alicia Vikander, Jude Law, Sam Riley e Eddie Marsan. O roteiro é assinado por por Jessica e Henrietta Ashworth (da série "Killing Eve").

Aïnouz concorrerá com nomes como Wes Anderson e Wim Wenders. Esta não será a primeira participação do cearense no Festival de Cannes, um dos mais renomados eventos de cinema do mundo. A última foi em 2021, quando apresentou em sessão especial seu longa "Marinheiro das Montanhas". A obra foi aplaudida por 15 minutos após a exibição.

Em 2019, ele foi o vencedor da mostra Un Certain Regard com o filme “A Vida Invisível”. Estrelada por Fernanda Montenegro, a obra foi escolhida como representante do Brasil no Oscar de 2020. A sua estreia no Festival de Cannes ocorreu em 2002, quando também disputou a mostra com a produção “Madame Satã”. Além disso, dirigiu os filmes “O Céu de Suely” e “Praia do Futuro”.

O Brasil também será representado no festival em outras ações. A brasileira Renée Nader Messora, junto com o português João Salaviza, é responsável pelo filme “Crowrã”, concorrente na mostra Un Certain Regard. O diretor Kléber Mendonça Filho participará com a exibição especial de “Retratos Fantasmas”. A obra está fora de competição.

Concorrentes da Palma de Ouro

Firebrand, de Karim Aïnouz Club Zero, de Jessica Hausner The Zone Of Interest, de Jonathan Glazer Fallen Leaves, de Aki Kaurismaki Les Filles D’Olfa, de Kaouther Ben Hania Asteroid City, de Wes Anderson Anatomie D’Une Chute, de Justine Triet Monster, de Kore-Eda Hirokazu Il Sol Dell’avenire, de Nanni Morett L’Été Dernier, de Catherine Breillat Kuru Otlar Ustune, de Nuri Bilge Ceylan La Chimera, de Alice Rohrwacher La Passion de Dodin Bouffant, de Tran Anh Hun Rapito, de Marco Bellocchio May December, de Todd Haynes Jeunesse, de Wang Bing The Old Oak, de Ken Loach Banel e Adama, de Ramata-Toulaye Sy Perfect Days, de Wim Wenders



